Derechos Humanos interpela a León XIV en Catedral ante visita papal

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos entregó declaraciones al Papa León XIV en la Catedral de Buenos Aires, exigiendo justicia social y memoria histórica.

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos llevó a cabo una intervención simbólica en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires durante la víspera de la inminente visita del Papa León XIV. Este acto buscó asegurar una audiencia con el pontífice, a pesar de los esfuerzos oficiales por mantener la agenda de la visita libre de controversias políticas. Los manifestantes ingresaron al templo para entregar declaraciones y hacer llegar sus reclamos al máximo referente de la Iglesia católica.

Movimiento silencioso dentro de la Catedral Metropolitana

El grupo se separó del resto de la tradicional marcha de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, donde se conmemoran las desapariciones durante la última dictadura militar. Con pancartas sostenidas inicialmente en secreto para evitar alertar a la Policía de la Ciudad, el colectivo se movió en silencio y a paso lento por el interior de la basílica. Los mensajes manuscritos incluían frases como "Bienvenido papa León XIV", "Memoria, Verdad y Justicia" y "Son 30 mil, es genocidio", buscando que el contenido de sus consignas llegara directamente a los oídos de Prevost.

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Reclamo de justicia social y crítica al gobierno actual

Mabel Careaga, hija de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, explicó que el objetivo era dar la bienvenida al Papa mientras se señalaba la realidad de un país con una historia reciente de genocidio. Eduardo Tavani, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), añadió que el acto buscaba expresar el testimonio de la lucha por la memoria y destacar la importancia de la justicia social, un concepto que según él ha sido dilapidado por el oficialismo. Tavani acusó al gobierno de Javier Milei de expresar odio y resentimiento hacia los más necesitados mediante políticas de exclusión masiva.

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Tensión entre la agenda oficial y los reclamos históricos

La intervención ocurre en un contexto de tensión entre los deseos del gobierno nacional y las organizaciones de derechos humanos. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había afirmado que la visita no tendría ningún comentario sobre la política local. Careaga y Tavani criticaron este enfoque, señalando que la agenda preparada por el ejecutivo, que incluye visitas a la cárcel de Devoto y al Cottolengo Don Orione, crea un cerco que ignora la realidad de la pobreza y el sufrimiento del pueblo. Tavani afirmó contundentemente que no hay cosa más política que la visita del Papa, a pesar de los intentos de despolitizarla.

Declaraciones entregadas y aspiraciones para la audiencia

Los organizadores reconocieron que la agenda de León XIV está muy cargada debido a las pocas horas de estancia en Argentina, pero confirmaron que ya hicieron llegar una declaración a la Nunciatura Apostólica. Este documento contiene información ampliada desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos. A pesar de la incertidumbre sobre si se concretará la audiencia personal, Tavani expresó su convicción de que el Papa traerá un mensaje de paz, unidad y justicia social, elementos fundamentales para el país en este momento histórico.