Deportivo Riestra vence a Gimnasia y Esgrima La Plata y se posiciona en la cima del Grupo B

Deportivo Riestra logró una victoria por 1-0 contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Guillermo Laza, consolidando su posición en el Grupo B del Torneo Clausura 2025 y extendiendo su racha invicta como local. El partido, correspondiente a la novena fecha, fue marcado por el gol de Milton Céliz y la difícil situación de Gimnasia en la tabla de posiciones.

Deportivo Riestra se impuso 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes en el estadio Guillermo Laza, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 . Con este resultado, Riestra, al menos temporalmente, se posiciona en la cima del Grupo B, consolidando una impresionante racha de 25 partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de local.

El gol de la victoria para el equipo local fue obra de Milton Céliz, quien con su tanto dejó a Gimnasia más golpeado de lo que llegó al encuentro. Gimnasia se encuentra en una situación delicada en la tabla de posiciones, ubicándose en el undécimo puesto con 16 puntos y enfrentando serias dificultades en la tabla de promedios. La victoria de Riestra confirma la fortaleza de su estadio como un fortín inexpugnable, tal como lo demostró en su partido anterior al vencer a Central Córdoba por 2-0. Este resultado no solo lo acercó a la cima del grupo sino que también alimentó sus aspiraciones de participar en la próxima Copa Libertadores. Bajo la dirección técnica de Gustavo Benítez, Riestra ha exhibido una combinación efectiva de solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que ha impulsado su notable ascenso en los últimos torneos. \En contraste, Gimnasia no atraviesa su mejor momento futbolístico. El equipo Tripero sufrió una derrota en su propio estadio, El Bosque, ante Unión por 3-1, dejando una imagen que no cumplió con las expectativas. El entrenador de Gimnasia, Alejandro Orfila, reconoció abiertamente en conferencia de prensa los fallos del equipo. “Fallamos en el juego y me hago cargo”, declaró el director técnico, quien ahora se enfrenta al desafío de reestructurar su equipo para sumar puntos en un escenario siempre complicado. El partido se caracterizó por la intensidad y la lucha en cada jugada, con Riestra buscando capitalizar su buen momento y Gimnasia intentando revertir su situación. Los once iniciales de Riestra, dirigidos por Gustavo Benítez, presentaron a Ignacio Arce en el arco, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, y Pedro Ramírez en la defensa, Milton Céliz, Pablo Monje, y Antony Alonso en el mediocampo, y Jonathan Herrera y Alexander Díaz en la delantera. Por su parte, Gimnasia, bajo la conducción de Alejandro Orfila, alineó a Nelson Insfrán en la portería, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, y Pedro Silva Torrejón en la defensa, Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini y Manuel Panaro en el mediocampo, y Norberto Briasco y Marcelo Torres en el ataque. \El encuentro, disputado en el estadio Guillermo Laza a las 17:00 horas, fue arbitrado por Andrés Merlos, con Ariel Penel a cargo del VAR. La transmisión televisiva del partido estuvo a cargo de TNT Sports Premium. La victoria de Riestra ante Gimnasia no solo representa tres puntos importantes en el torneo, sino que también fortalece la confianza y el espíritu del equipo. La solidez defensiva mostrada por Riestra, sumada a la efectividad en ataque, fueron factores clave para asegurar la victoria. Por otro lado, Gimnasia deberá enfocarse en corregir sus errores y buscar una pronta recuperación para escalar posiciones en la tabla. El partido fue un claro ejemplo de la competitividad del fútbol argentino, con dos equipos luchando por objetivos diferentes, pero con la misma pasión y entrega. El gol de Céliz quedará en la memoria de los aficionados de Riestra, quienes celebraron una victoria crucial en su camino hacia la clasificación





