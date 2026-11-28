Deportivo Madryn debe ganar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Reducido de la Primera Nacional 2026. Conoce horario, formaciones y dónde ver el partido decisivo.

El estadio Abel Sastre de Puerto Madryn será el escenario del duelo decisivo entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. La cita está programada para el sábado a las 20 horas. Este partido define el último cupo para la semifinal y el segundo ascenso a la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Contexto de la Eliminación y Reglas

El Aurinegro parte con una ventaja deportiva que condiciona totalmente su estrategia. Deportivo Madryn necesita vencer en el empate global, mientras que el equipo jujeño puede avanzar incluso con un empate. En la ida disputada en Jujuy, el Lobo ganó 1-0. Este resultado coloca una presión enorme sobre el equipo local, que no puede permitirse cometer errores en los noventa minutos del partido de vuelta.

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Historial Reciente y Rendimiento

El historial reciente favorece ligeramente al conjunto de Madryn en esta instancia eliminatoria. El año pasado, Deportivo Madryn eliminó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un global de 4-0. Ese proceso incluyó un 3-0 declarado por el Tribunal de Disciplina y una victoria 1-0 en Puerto Madryn con gol de Luis Silba. Esta referencia histórica podría sumar moral al equipo actual.

Situación de Deportivo Madryn

Luis García dirige al Aurinegro, que terminó cuarto en la Zona A con 60 puntos. El equipo avanzó tras eliminar a Deportivo Maipú en octavos de final. El partido de ese round se suspendió con el Aurinegro ganando 3-1 a los 81 minutos. El Tribunal de Disciplina de la AFA dejó firme ese resultado, permitiendo el paso a cuartos de final. El cuerpo técnico no reportó lesiones adicionales tras el viaje.

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Análisis de Gimnasia y Esgrima Jujuy

Hernán Pellerano maneja al equipo jujeño, que finalizó cuarto en la Zona B con 58 puntos. Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció 2-0 a Almirante Brown en octavos de final. Los goles fueron de Mauro Cachi de penal y Abel Argañaraz. La victoria 1-0 en la ida les da una holgura táctica mínima. Si pierden por un gol, Madryn avanza; si pierden por dos o más, quedan eliminados.

Bajas Importantes y Probables Once

Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrenta una baja importante en Nicolás Dematei. Francisco Molina tiene dudas pero asegura su disponibilidad. Federico Paradela, golpeado en la ida, seguiría en el once titular. Cientos de hinchas despidieron al plantel con un banderazo antes del viaje. El equipo local probable incluye a Yair Bonnin en el arco y a Leonardo Marinucci en el ataque.

Detalles Logísticos y Transmisión

Los aficionados deberán dirigirse al estadio Abel Sastre para presenciar el duelo. La entrada se realiza con las medidas de seguridad habituales. Los medios de comunicación oficializarán la transmisión en vivo para el público general. Se recomienda revisar las plataformas digitales autorizadas por la AFA para la difusión del partido. La atención se centrará en la reacción del Aurinegro ante la obligación de ganar.