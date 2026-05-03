Deportivo LSM, el equipo de Messi y Suárez, debuta con victoria en Uruguay

El Deportivo LSM, fundado por Lionel Messi y Luis Suárez, comenzó su participación en la Serie B de la Primera Divisional C uruguaya con un triunfo 1-0 sobre Canadian. El equipo lidera la tabla de posiciones y busca ascender en el fútbol uruguayo.

El Deportivo LSM, el ambicioso proyecto futbolístico fundado por las estrellas del Inter Miami, Lionel Messi y Luis Suárez , ha comenzado su trayectoria en el fútbol uruguayo con una victoria inaugural en la Serie B de la Primera Divisional C . El debut se produjo este domingo con un ajustado triunfo 1 a 0 sobre el Canadian, marcando un inicio prometedor para el equipo que busca ascender rápidamente en el panorama futbolístico del país.

El gol decisivo fue obra de Rodrigo Pastorini, quien al minuto 64 selló la victoria para los dirigidos por Rafael Cánovas, un entrenador con experiencia y visión para el desarrollo de jóvenes talentos. Este triunfo no solo representa tres puntos importantes en la tabla de posiciones, sino que también valida la inversión y la confianza depositada en este nuevo proyecto deportivo.

El Deportivo LSM, que previamente se coronó campeón de la cuarta división en la temporada 2025, ahora se posiciona como líder de la Serie B, compartiendo el primer lugar con Potencia, Salus, Durazno, Parque del Plata, Basáñez, Artigas, Canadian, Lito y Platense. La estructura de la categoría es ambiciosa, con la participación de 29 equipos distribuidos en tres series: dos series de diez clubes cada una y una serie restante con nueve equipos, lo que promete una competencia intensa y emocionante a lo largo del Torneo Inicial.

La visión de Messi y Suárez trasciende la simple inversión financiera; se trata de un proyecto que busca replicar los valores y la filosofía de trabajo que los llevaron al éxito en sus carreras profesionales. La motivación detrás de la creación del Deportivo LSM, según declaraciones de sus fundadores, es ofrecer un espacio donde puedan compartir su experiencia y visión del fútbol, fomentando el desarrollo de jóvenes talentos y promoviendo un estilo de juego atractivo y competitivo.

La invitación a Luis Suárez para unirse al proyecto profesional del Deportivo LSM subraya la importancia de la amistad y la colaboración en la consecución de objetivos comunes. El equipo de Rafael Cánovas ha realizado una serie de incorporaciones estratégicas para fortalecer su plantilla y aumentar sus posibilidades de éxito. Entre los refuerzos más destacados se encuentran Mario Risso y Christian Almeida, defensores campeones uruguayos con Nacional en 2022, quienes aportan experiencia y solidez a la línea defensiva.

Asimismo, se ha sumado Rodrigo Amaral, un mediocampista ofensivo con un currículum impresionante, incluyendo dos títulos de campeón uruguayo con el Tricolor, un título Sudamericano sub-20 con la Celeste en 2017 y el reconocimiento como goleador de dicho certamen. Estas incorporaciones demuestran la ambición del Deportivo LSM de construir un equipo competitivo capaz de luchar por el ascenso a categorías superiores.

La llegada de jugadores de renombre no solo eleva el nivel deportivo del equipo, sino que también genera un mayor interés y expectativa entre los aficionados al fútbol uruguayo. El proyecto busca convertirse en un semillero de talentos, brindando oportunidades a jóvenes jugadores locales y contribuyendo al desarrollo del fútbol en el país. El contexto del fútbol uruguayo presenta una rica historia y una tradición futbolística arraigada.

Equipos con una larga trayectoria y un legado imponente, como Rampla Juniors, campeón en 1927, Vista, ganador del Campeonato Uruguayo en 1990 y cuna de figuras legendarias como José Nasazzi, campeón olímpico en 1924 y 1928 y capitán de la selección uruguaya campeona del mundo en 1930, comparten espacio con otros clubes con una importante presencia en el fútbol local, como Villa Teresa, Huracán Buceo, Deportivo Colonia, Villa Española y Sud América. El Deportivo LSM se une a este escenario competitivo con la determinación de dejar su propia huella y construir una historia de éxitos.

La Serie B de la Primera Divisional C se presenta como un desafío exigente, pero el equipo de Messi y Suárez cuenta con los recursos y el talento necesario para superarlo. La victoria inaugural ante el Canadian es solo el primer paso en un camino largo y ambicioso. El objetivo final es claro: ascender a categorías superiores y consolidarse como uno de los equipos más importantes del fútbol uruguayo.

La combinación de experiencia, juventud y una visión clara del juego auguran un futuro prometedor para el Deportivo LSM, un proyecto que busca revolucionar el fútbol uruguayo y llevarlo a nuevas alturas. La expectativa es alta y los aficionados esperan con ansias ver cómo se desarrolla este nuevo capítulo en la historia del fútbol uruguayo





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