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Deportes en vivo: fútbol, automovilismo, rugby y más

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Deportes en vivo: fútbol, automovilismo, rugby y más
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📆6/6/2026 5:13 AM
📰LANACION
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El día de hoy ofrece una variedad de opciones para disfrutar de deportes en vivo, desde el fútbol hasta el automovilismo y el rugby.

El día de hoy se presentan varias opciones para disfrutar de deportes en vivo. En el ámbito del fútbol , se enfrentan Argentina y Honduras, mientras que en el automovilismo, se realizará una prueba de clasificación para el Gran Premio de Mónaco.

En el rugby, los Pumas 7s buscarán superar a Nueva Zelanda en el Seven de Burdeos. Además, se presentará un documental sobre un piloto de F1 que falleció en una carrera.

Por otro lado, se destacan a un joven con pies torcidos que nació en España y se crio en Bélgica, quien ahora es una figura destacada en Marruecos. En cuanto a la programación de televisión, se pueden ver partidos de fútbol en vivo, la prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco, y un documental sobre un piloto de F1.

Además, se presentan resultados de fútbol en vivo, próximos partidos, tablas de posiciones y estadísticas de los principales torneos del mundo

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