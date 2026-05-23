Deportes del fin de semana en USA y Europa

La noticia enumera varios eventos deportivos de fin de semana en USA y Europa, entre ellos, una carrera sprint, pruebas clasificatorias, finales y la temporada de los Pumas.

El fin de semana inicia el menú deportivo con automovilismo, tenis, fúbol , rugby, básquetbol y ciclismo. Franco Colapinto participará en la carrera sprint y afrontará la prueba de clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 como el décimo tercero.

Mariano Navone y Learner Tien se enfrentarán en la final de la ATP 250 de Ginebra. La final de la Serie A se jugará entre Mallorca y Oviedo, mientras que CASI recibirá a Buenos Aires Cricket & Rugby en la 9ª fecha del Top 4. Por último, James Harden y Cleveland Cavaliers tendrán la oportunidad de ganar como locales para cerrar la temporada en la Conferencia del Este de la NBA





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