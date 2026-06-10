Deportan a árbitro somalí designado para el Mundial 2026 tras negarle entrada a EE.UU.

El árbitro Omar Artan, el mejor de África en 2025 y que hubiera sido el primer somalí en dirigir en un Mundial, fue devuelto a Somalia después de que autoridades estadounidenses le negaran el ingreso en Miami, desatando protestas diplomáticas y un heroico recibimiento en su país.

Uno de los árbitros designados por la FIFA para la Copa del Mundo 2026, el somalí Omar Abdulkadir Artan, fue deportado por Estados Unidos tras serle denegada la entrada al país, a pesar de contar con la designación oficial.

El árbitro, considerado el mejor de África en 2025 y que hubiera sido el primer somalí en dirigir en un Mundial, llegó el sábado a Miami pero fue sometido a once horas de interrogatorio en el aeropuerto, luego detenido en una celda y finalmente embarcado en un vuelo de regreso a Estambul sin recibir explicación clara sobre los motivos. Aterrizó este miércoles en Mogadiscio, donde fue recibido por una multitud de periodistas y aficionados, así como por el primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, quien le brindó un cálido recibimiento y lo animó a seguir su carrera.

Las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), confirmaron que un ciudadano somalí llegó a Miami desde Estambul y, tras una inspección adicional de rutina, se le denegó la entrada. Se especula que la confusión podría deberse a que Artan comparte nombre con un líder del grupo militante Al Shabab, que controla parte de Somalia; el árbitro declaró que se le preguntó repetidamente sobre vínculos con ese grupo y que negó cualquier conocimiento.

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió la integridad de Artan y lamentó que, pese a gestiones diplomáticas intensas con el gobierno de EE. UU. y la FIFA, no se logró revertir la expulsión. La FIFA, por su parte, emitió un comunicado explicando que no puede intervenir en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones.

El caso ha generado indignación en Somalia y atención internacional, especialmente en el contexto de las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump. Varios miembros del Partido Demócrata estadounidense criticaron la decisión, señalando que, como anfitrión del Mundial, EE. UU. no debería impedir la entrada de funcionarios deportivos de manera frívola y que eventos globales deben fomentar el intercambio internacional, no lo contrario.

Artan, en sus primeras declaraciones tras volver, agradeció al pueblo y gobierno somalíes y a la FIFA por su apoyo, y prometió que asistirá al próximo Mundial. Su historia se viralizó rápidamente, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia para su país





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