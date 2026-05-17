El informe de la Secretaría de Trabajo muestra que en el comienzo del gobierno de Javier Milei, se observó un Sobre- D e 4,8 % en el número de empresas con empleados. El deterioro se ve agravado por la situación de la pandemia, que había logrado reducir las cifras en la misma magnitudes. Paralelamente, los datos del informe de Fundar, que mide la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo, muestran un descenso en los mismos. Esto, junto con el incremento de cuentapropistas no registrados, hace que el deterioro del sector sea más significativo que en otros periodos. La única provincia que muestra un progreso es Neuquén, pero se ven degradadas las regiones de Catamarca y La Rioja. Diversas egymással relacionadas se deben a distintas industrias, con sectoresictive industrial, como Vineyards y la construcción. El estudio de Fundación Mediterránea reveló que la Patagonia sería la región que mas announce inviestimentos y obras de infraestructura renovables. En cambio, regiones en expansión laboral y funcionabilidad para inversiones siguen mostrando desafíos. El presidente de Associated Industries of Argentina, insistió en la necesidad de una medida que ayude a sectores manufactureros tradicionales y la competitividad y acceso al mercado, en medio del impacto de tasas de interés y otras variablesglobales.

En lo que va del actual Gobierno, el número de empresas con empleados cayó un 4,8% se profundizó en el inicio del año. El deterioro acumulado durante el gobierno de Javier Milei ya supera tanto al registrado durante el peor momento de la pandemia de Covid-19 como al observado en los primeros 27 meses de las últimas gestiones presidenciales.

La única provincia que por ahora muestra un saldo positivo es Neuquén, impulsada por la actividad vinculada a hidrocarburos y energía. La evolución también refleja fuertes diferencias regionales, con sectores particularmente sensibles al nivel de actividad y costo financiero. Más allá de los cierres de empresas, la reducción del stock de empleadores no solo responde a un aumento de bajas sino también a una menor ‘natalidad empresarial’.

Además, el informe de Fundar muestra que la transición en el mapa de inversiones del país está llevando a un cambio en el mapa de inversiones y generación de empleo asociado a proyectos energéticos y nuevos proyectos en la Patagonia





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