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Dep. Morón vs. Los Andes: noticias, fecha, horario y transmisión

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Dep. Morón vs. Los Andes: noticias, fecha, horario y transmisión
Dep. MorónPartidoPrimera Nacional
📆5/9/2026 10:19 AM
📰TyCSports
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Este texto proporciona toda la información necesaria para seguir los eventos del partido entre Dep. Morón y Los Andes correspondiente a la fecha 13 de Primera Nacional de Argentina.

Dep. Morón y Los Andes se enfrentarán por Primera Nacional de Argentina el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 15:00hs. en el estadio Nuevo Francisco Urbano , en Morón.

El partido será televisado en streaming por LPF Play. ¿Te gustaría seguir en vivo todas las incidencias del partido y obtener información actualizada en un minuto a minuto con TyC Sports?

Además, te contamos que para este juego en particular, el árbitro será Juan Pafundi. Para ser más preciso, este partido es correspondiente a la fecha 13 de Primera Nacional de Argentina. Y por supuesto, para los interesados en disfrutar del juego en streaming, podrán hacerlo desde LPF Play

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