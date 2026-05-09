Dep. Morón vs. Los Andes: noticias, fecha, horario y transmisión

Este texto proporciona toda la información necesaria para seguir los eventos del partido entre Dep. Morón y Los Andes correspondiente a la fecha 13 de Primera Nacional de Argentina.

Dep. Morón y Los Andes se enfrentarán por Primera Nacional de Argentina el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 15:00hs. en el estadio Nuevo Francisco Urbano , en Morón.

El partido será televisado en streaming por LPF Play. ¿Te gustaría seguir en vivo todas las incidencias del partido y obtener información actualizada en un minuto a minuto con TyC Sports?

Además, te contamos que para este juego en particular, el árbitro será Juan Pafundi. Para ser más preciso, este partido es correspondiente a la fecha 13 de Primera Nacional de Argentina. Y por supuesto, para los interesados en disfrutar del juego en streaming, podrán hacerlo desde LPF Play





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