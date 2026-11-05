Deoleo cierra venta del 91,99% a Dcoop y Acesur por 520 millones de euros

Deoleo firma contrato vinculante con Dcoop y Acesur. La operación por 520 millones mantiene la empresa en manos españolas tras superar a Coricelli y Migasa.

Deoleo ha dado un paso decisivo hacia la venta de su participación mayoritaria en Deoleo Holding al firmar un contrato vinculante con la alianza estratégica integrada por Dcoop y Acesur. El consejo de administración de la aceitera confirmó este jueves la aceptación de la oferta presentada por el consorcio, estableciendo un valor empresarial de 520 millones de euros en la transacción, tal como fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mecanismo de la Operación Comercial

El acuerdo de compraventa se refiere a la transmisión de las participaciones que representan aproximadamente el 91,99% del capital social de Deoleo Holding. Esta cifra abarca íntegramente las participaciones de 50,99% en manos de la cotizada y tiene el potencial de alcanzar el 100% si nuevos socios deciden adherirse a la operación. Dcoop y Acesur adquieren así la mayoría del capital, incluyendo las posiciones de los principales accionistas, los fondos de inversión Alchemy y CVC.

Also read Quilmes Rock 2027 confirmó su grilla: las sorpresas y la venta de entradas

El fondo CVC, a través de su entidad Ole Investments, que posee el 56,96% de Deoleo, ha comprometido de forma irrevocable su voto a favor de este proceso. La estructura compleja de la transacción implica que Deoleo transmitirá toda su participación en Deoleo Holding, mientras que los compradores adquirirán indirectamente el negocio operativo desarrollado por la filial y sus sociedades dependientes.

Posiciones de las Partes Competidoras

El proceso de selección finalizó con la eliminación de propuestas previas de grupos externos, destacando especialmente la candidatura del grupo italiano Coricelli y la oferta del español Migasa. La decisión del consejo de administración se fundamentó en múltiples factores críticos, siendo el precio ofrecido un elemento central, pero no el único determinante para la elección del ganador.

Advertisement

La alianza de Dcoop y Acesur mostró un menor riesgo de ejecución en comparación con las demás ofertas recibidas, especialmente en términos de financiación al estar la oferta totalmente cubierta. Además, contó con ventajas en la condicionalidad del acuerdo, al estar sujeta a un número limitado de condiciones suspensivas, y presentó un calendario de firma y cierre más eficiente que sus competidores.

Impacto Financiero y Condiciones Clave

La contraprestación final que corresponderá a Deoleo por su participación del 50,99% en Deoleo Holding podría situarse en un rango estimado entre 190 y 200 millones de euros. La compañía, propietaria de marcas emblemáticas como Hojiblanca, Bertolli y Carbonell, aclara que esta cifra es solo orientativa y se basa en hipótesis que podrían diferir significativamente de las cifras reales al cierre definitivo.

Al cierre de la operación, una parte de la contraprestación indicada se depositará en una cuenta escrow a nombre de los vendedores. Este mecanismo garantiza la contingencia fiscal italiana que afecta a Carapelli Firenze, permitiendo una liberación anticipada únicamente en determinados supuestos establecidos contractualmente, asegurando así la estabilidad financiera del acuerdo.

Calendario y Autorizaciones Regulatorias

El cierre definitivo de la operación está condicionado a la obtención de autorizaciones de competencia en España y Estados Unidos, así como las aprobaciones de inversión extranjera directa en Italia. Deoleo estima que este proceso regulatorio durará aproximadamente entre seis y ocho meses desde el anuncio, tras lo cual se cumplirán o renunciarán a las condiciones suspensivas del contrato.

Advertisement

Asimismo, la transacción requiere que Mizkan no notifique formalmente la intención de resolver contratos de licencia de la marca Bertolli dentro de los dos meses siguientes al anuncio. El consejo de administración acordó convocar a la junta general de accionistas para someter la operación a su consideración, asegurando que la documentación estará disponible de acuerdo con la normativa aplicable vigente.