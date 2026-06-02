Denuncian por violencia de género a un jugador de la Reserva de Independiente

La ex pareja de Nicolás Garrido, futbolista de 20 años del club Independiente, lo acusó de retenerla y golpearla durante más de dos horas en su departamento, provocándole una fractura de nariz. La Justicia dictó medidas de protección como prohibición de acercamiento y suspensión de contacto.

Independiente de Avellaneda atraviesa una nueva crisis institucional, esta vez por una grave denuncia de violencia de género contra uno de sus futbolistas de la Reserva .

Nicolás Tomás Garrido Aparicio, de 20 años, fue acusado por su ex pareja, una joven de 21 años oriunda de La Plata, de haberla retenido contra su voluntad y golpeado durante más de dos horas en el departamento del jugador en la Ciudad de Buenos Aires. La víctima relató que el episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando coincidieron en un boliche y luego se dirigieron al lugar.

Una vez allí, el futbolista habría comenzado a agredirla a partir de un planteo de celos, propinándole golpes que le causaron una fractura de nariz. Además, le habría quitado el teléfono celular, impidiéndole pedir ayuda. La denuncia fue presentada en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, donde la joven solicitó medidas de protección urgentes por violencia física, psicológica y patrimonial. La Justicia actuó de inmediato y el juzgado hizo lugar a las medidas solicitadas.

Entre las disposiciones adoptadas figuran una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, la suspensión de cualquier tipo de contacto por vía electrónica, telefónica o a través de redes sociales, y la continuidad del botón antipánico para la víctima. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de la denunciante, quien permanece en estado de shock por lo vivido.

El club Independiente no ha emitido un comunicado oficial hasta el momento, pero se espera que en las próximas horas se pronuncie al respecto. Garrido es un jugador surgido de las divisiones inferiores del club y había tenido algunas oportunidades en el primer equipo, aunque su presente estaba en la Reserva.

Esta denuncia se suma a una serie de episodios de violencia de género que han salpicado al fútbol argentino en los últimos años, generando un debate sobre la responsabilidad de los clubes en la formación y control de sus jugadores. La víctima, por su parte, agradeció el rápido accionar de la Justicia y espera que este caso sirva como precedente para que otras mujeres se animen a denunciar.

El futbolista no ha realizado declaraciones públicas, pero su entorno cercano asegura que está dispuesto a colaborar con la investigación para aclarar los hechos. Mientras tanto, la causa avanza en el fuero penal y se espera que se cite a declarar a testigos y se recaben pruebas adicionales. Este caso ha generado conmoción en el ambiente del fútbol, especialmente por la juventud del acusado y la gravedad de las lesiones denunciadas.

La fractura de nariz sufrida por la joven es una muestra de la violencia ejercida, según la denuncia. Las autoridades judiciales han destacado la importancia de actuar con celeridad en este tipo de casos, donde la integridad física y psicológica de las víctimas está en riesgo.

Además, se ha subrayado que la violencia de género no tiene cabida en ningún ámbito, y menos en el deportivo, donde los jugadores son modelos a seguir para muchos jóvenes. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el caso, mientras la comunidad deportiva y la sociedad en general siguen de cerca el desarrollo de esta denuncia que vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia contra las mujeres





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