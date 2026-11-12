Denuncian amenazas contra acusado del triple crimen de Florencio Varela en Ezeiza

La defensa del imputado Pablo Macalopu Cafferata solicita cambio de sector en el penal de Ezeiza tras filtrarse un video de torturas, exigiendo investigación sobre la fuga de información.

El abogado defensor de Pablo Macalopu Cafferata, alias Roger, ha presentado una solicitud formal ante las autoridades judiciales y penitenciarias para proteger la integridad física de su cliente. La petición surge como respuesta inmediata a las amenazas de intimidación que el acusado habría recibido dentro del penal de Ezeiza, específicamente en uno de los pabellones designados de alta peligrosidad. Esta situación crítica se desencadenó después de que se filtraran públicamente imágenes vinculadas a las torturas cometidas en el marco del triple crimen narco en Florencio Varela.

Medidas urgentes de protección penitenciaria

Ante la confirmación de que se han filtrado videos comprometedores, el sistema penitenciario ha detectado una escalada de hostigamiento hacia el imputado. Alderete Contreras, el representante legal, ha requerido la extracción inmediata de Pablo Macalopu Cafferata del sector actual para evitar cualquier represalia por parte de otros reclusos. La defensa ha aclarado que esta separación preventiva debe realizarse sin aplicar aislamiento sancionatorio ni imponer restricciones adicionales injustificadas que vulneren los derechos básicos del detenido.

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La solicitud incluye una petición explícita al Servicio Penitenciario Federal para que realice una evaluación de riesgo detallada de la situación actual. Esta medida busca determinar si el entorno del penal ofrece garantías mínimas de seguridad para el acusado. Asimismo, se ha solicitado la intervención directa de la Procuración Penitenciaria en el caso para supervisar el traslado y asegurar que la medida correctiva sea proporcionada y ajustada a la normativa vigente.

Investigación por filtración de secreto de sumario

Paralelamente a las medidas de seguridad, la defensa ha exigido a la Justicia y a las familias de las víctimas que se abra una investigación formal para determinar el origen de la filtración del material probatorio. El video de las torturas estaba bajo secreto de sumario y circulaba en la causa narco hasta la mañana del jueves, fecha en que se hizo público. El equipo legal argumenta que la difusión de este contenido no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga.

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El dispositivo utilizado por Pablo Macalopu Cafferata concentra comunicaciones, archivos y huellas de su vida privada y de terceros. La defensa subraya que el acceso a esta información requiere un estricto cumplimiento de la resolución de allanamiento y secuestro, así como el acta de incautación y cadena de custodia del dispositivo. La orden judicial de pericia debe especificar claramente los puntos y alcance del análisis, acompañada de las actas de apertura, extracción y análisis junto con los informes técnicos completos y sus anexos pertinentes.

Impacto social y próximos pasos procesales

La publicación de estos videos ha generado una intensa presión mediática y social sobre la causa judicial. Las familias de las víctimas, alineadas con la posición de la defensa, buscan establecer responsabilidades por la brecha de confidencialidad. Esta filtración ha alterado la dinámica interna del penal, exacerbando las tensiones entre los grupos de delincuentes organizados y poniendo en riesgo la seguridad institucional.

La comunidad jurídica espera que la Procuración Penitenciaria emita un dictamen rápido sobre el traslado de Pablo Macalopu Cafferata. La autoridad debe balancear la necesidad de proteger al acusado de posibles linchamientos carcelarios con la garantía de que no se beneficiará de un trato priviligiado fuera de la normativa. El caso continúa monitoreándose activamente mientras se desarrollan las auditorías internas sobre la seguridad de la información en la causa narco de Florencio Varela.