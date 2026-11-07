Denuncian a Mendoza por siembra de nubes y graves daños en San Rafael y General Alvear

Especialistas cuestionan la intervención de aviones en tormentas en San Rafael y General Alvear. La polémica surge por la falta de estudios científicos que validen la seguridad de la siembra de nubes en Mendoza.

La provincia de Mendoza enfrenta una intensa polémica pública tras las declaraciones de la especialista ambiental Cecilia Sustersic, quien confirmó la existencia de una denuncia formal contra el Gobierno provincial. Este conflicto surge de la presunta responsabilidad de las operaciones de siembra de nubes realizadas por municipios como San Rafael y General Alvear en la intensificación de un violento temporal que afectó significativamente el territorio puntano y las regiones vecinas.

Denuncia por intervención en tormentas severas

La especialista, en una entrevista exclusiva con Radio Regional, explicó detalladamente cómo los aviones contratados por las administraciones municipales de San Rafael y General Alvear intervenían sistemáticamente sobre formaciones nubosas específicas. Durante varias horas, estos equipos aéreos operaron sobre el mismo sistema de tormentas que, según los testimonios y la trayectoria del fenómeno, avanzó posteriormente hacia territorio sanjuanino con una fuerza devastadora.

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Cecilia Sustersic sostuvo firmemente que dicha intervención artificial habría intensificado el fenómeno meteorológico, contribuyendo directamente a la violencia extrema del temporal que azotó la región. La experta afirmó que los propios pilotos de las aeronaves habrían reconocido en sus informes internos que la tormenta se les había ido de las manos, escapando al control previsto durante las operaciones de modificación atmosférica.

No obstante, esta relación causal entre la siembra de nubes y la intensidad del temporal constituye actualmente una denuncia que requiere pruebas meteorológicas y periciales rigurosas para ser confirmada científicamente, según lo indicado por el medio La Política Ambiental. Hasta que no se presenten dichos informes técnicos independientes, la afirmación de que la tecnología causó el desastre permanece en el ámbito de la alegación legal y pública.

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Tecnología antigranizo y compuestos químicos

La siembra de nubes es una técnica de modificación artificial del tiempo atmosférico que busca intervenir en procesos físicos dentro de las nubes, utilizando compuestos como el yoduro de plata. Esta sustancia posee una estructura cristalina que se asemeja a la del hielo, y al introducirla en nubes con agua sobreenfriada, se busca favorecer la formación de cristales de hielo que compitan por la humedad disponible.

Los aviones utilizados, específicamente dos modelos Beechcraft B200 Super King Air, están equipados con radares meteorológicos y dispositivos para dispersar este compuesto mediante el lanzamiento de 3.262 bengalas eyectables durante la campaña 2024-2025. También existen generadores instalados en tierra que liberan aerosoles transportados por las corrientes de aire hacia las nubes, con el objetivo de generar pequeños cristales que reduzcan el tamaño del granizo.

El sistema antigranizo del oasis sur fue adjudicado mediante licitación pública a A Fondo Group S.A., que trabajó junto a la empresa estadounidense Weather Modification International y con la colaboración técnica de Aerotec. Durante esa temporada, se monitorearon 3.012 tormentas y se sembraron 45 núcleos considerados de alto riesgo, según datos publicados por la Municipalidad de General Alvear y referenciados por La Política Ambiental.

Marco legal histórico y controles obligatorios

Esta lucha antigranizo es una de las más antiguas del país, con antecedentes que se remontan a 1959 cuando comenzaron las primeras experiencias para reducir daños en cultivos. En 1998, la Legislatura provincial sancionó la Ley 6.638, creando un programa de investigaciones técnico-científicas para el diagnóstico y la modificación artificial del tiempo atmosférico, estableciendo obligaciones estrictas de control.

El artículo 8 de dicha normativa dispone que el Poder Ejecutivo provincial debe realizar auditorías técnicas mediante organismos científicos especializados y elaborar informes periódicos sobre la eficacia de los sistemas. Estos informes deben estar disponibles para cualquier interesado y servir como fundamento objetivo para decidir si corresponde mantener los programas o establecer las condiciones para futuras licitaciones públicas.

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Impacto económico y nueva normativa nacional

Las autoridades municipales destacaron los resultados del programa, señalando que de las 61.000 hectáreas cultivadas del oasis sur, aproximadamente 2.600 resultaron afectadas por el granizo durante la campaña. Sin embargo, estos datos corresponden al balance presentado directamente por los responsables del sistema operativo, lo que ha generado escepticismo en la comunidad científica sobre la necesidad de evaluaciones comparativas independientes.

La discusión adquirió una dimensión regulatoria crítica a partir de los cambios normativos impulsados por el gobierno nacional de Javier Milei. En julio de 2024, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 599/2024, incorporando expresamente la siembra de nubes para incrementar precipitaciones y la prevención del granizo como actividades de interés nacional.

Esta normativa contempla tareas de investigación y control meteorológico que trascienden el ámbito local, afectando directamente la continuidad de las operaciones en Mendoza. La presencia de esta tecnología documentada en territorio provincial requiere ahora una transparencia absoluta y evaluaciones científicas que permitan determinar cuánto de la reducción en daños se debe efectivamente a la intervención artificial versus las condiciones atmosféricas naturales existentes.

La transparencia en la información pública, las evaluaciones independientes y los estudios detallados son fundamentales para conocer tanto los resultados positivos como las posibles consecuencias ambientales y sociales de mantener estos programas. La sociedad mendocina espera respuestas claras sobre la seguridad y eficacia real de estas operaciones que han pasado a ser centrales en el debate político y ambiental actual de la región.