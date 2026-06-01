Denuncian a exdirectiva de Bioceres por presunta estafa con transferencia de 5 millones de acciones

Bioceres Crop Solutions presentó una denuncia penal contra Gloria Montarón Estrada, exintegrante de su círculo de confianza, por la transferencia fraudulenta de 5,3 millones de acciones valuadas en 12 millones de dólares mediante una carta de indemnidad con firma falsificada del presidente Federico Trucco. La investigación, que ya involucra al Banco Continental de Nueva York, se enmarca en una disputa por el control de la empresa biotecnológica argentina que cotiza en Nasdaq.

La justicia federal argentina ha abierto una investigación penal tras una denuncia presentada por Bioceres Crop Solutions, la empresa biotecnológica argentina que cotiza en el Nasdaq, contra una ex integrante de su círculo de máxima confianza.

La acusación apunta a Gloria Montarón Estrada, abogada especializada en propiedad intelectual que ocupó cargos estratégicos en el grupo y era cercana al histórico presidente Federico Trucco. Se la señala por una presunta estafa de 12 millones de dólares relacionada con la transferencia fraudulenta de 5,3 millones de acciones de la compañía.

La maniobra, según la denuncia, se ejecutó en octubre de 2025, cuando Montarón Estrada ya no formaba parte de Bioceres Crop Solutions y habría estado trabajando para Moolec Science, la controlante que eventualmente tomó el control de la empresa. El vehículo utilizado fue una "carta de indemnidad" presentada ante el Banco Continental de Nueva York, entidad custodial de las acciones.

Este documento, que contenía una firma presuntamente falsificada atribuida a Federico Trucco, habría permitido transferir las acciones sin necesidad de certificación adicional y eximiendo al banco de responsabilidad. Trucco declaró ante la justicia que jamás firmó ese documento ni autorizó a nadie a hacerlo en su nombre. Las acciones fueron transferidas desde Bioceres Crop Solutions (BIOX) hacia una sociedad vinculada al ecosistema de Moolec Science, la empresa del empresario uruguayo Juan Sartori que se hizo con la tecnológica rosarina.

La operación se concretó entre el 13 y el 25 de octubre de 2025. Según fuentes de los fundadores, las comunicaciones relacionadas con la transferencia se realizaron desde cuentas de correo corporativas de Moolec, lo que sugeriría una coordinación previa. Este episodio se enmarca en una feroz disputa por el control de Bioceres, donde los directivos históricos acusan a un sector interno de orquestar una estrategia para vaciar la compañía y desplazarlos.

La denuncia no solo pone el foco en una presunta falsificación documental y una transferencia millonaria, sino que también abre interrogantes sobre los controles internos del banco neoyorquino en operaciones de esta magnitud. El trasfondo del conflicto es aún más amplio: los fundadores denuncian que, mientras Bioceres S.A. -la firma matriz- terminó en un pedido de quiebra, parte de sus activos estratégicos migraron hacia otras sociedades del mismo entramado corporativo.

Paralelamente, Moolec Science reportó en sus balances ganancias superiores a los 90 millones de dólares. Para los antiguos directivos, esta investigación penal podría ser clave para reconstruir la secuencia de hechos que llevaron al derrumbe del que fuera un "unicornio" biotecnológico rosarino, referente de la innovación aplicada al agro.

La causa podría tener derivaciones internacionales, con potencial impacto en los mercados de Wall Street, especialmente en lo referente a los estándares de verificación que aplican las entidades bancarias en transferencias de acciones de grandes corporaciones. La historia plantea una pregunta central: ¿cómo una empresa exitosa y de proyección global terminó en quiebra mientras sus activos más valiosos cambiaban de manos hacia otras compañías del mismo grupo?

La denuncia también advierte sobre las posibles consecuencias legales para quienes resulten responsables de la presunta falsificación y el perjuicio económico ocasionado a la compañía y a sus accionistas. La justicia deberá ahora determinar la veracidad de los hechos, el rol exacto de Montarón Estrada y si existió una trama organizada para concretar el traspaso de acciones de manera ilícita.

El caso refleja una profunda fractura en uno de los proyectos científico-empresariales más prominentes de Argentina, con ramificaciones en los tribunales de Estados Unidos y el ecosistema de inversiones tecnológicas globales





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