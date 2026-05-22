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Denuncian a Elena Nolasco Highton, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, por realizar un vuelo privado con Pablo Toviggino

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Denuncian a Elena Nolasco Highton, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, por realizar un vuelo privado con Pablo Toviggino
Corte Suprema De JusticiaDenunciaElena Cristina Nolasco Highton
📆5/22/2026 4:12 PM
📰clarincom
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Denuncian a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por incumplir los deberes de imparcialidad y prudencia inherentes a su cargo al viajar en avión privado junto a Pablo Toviggino y su esposo. Se investiga la conexión entre el dirigente sindical y SURCO Seguros y la posible intervención indebida de la AFA y la compra de una propiedad en Pilar.

Denuncia ron a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por realizar un vuelo privado con Pablo Toviggino . Se trata de Elena Cristina Nolasco Highton , secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex integrante de la Corte.

Finalmente, Eduardo Enrique Davico, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), denunció que Nolasco Highton incumplió los deberes de imparcialidad y prudencia inherentes a su cargo al viajar en avión privado junto a Toviggino y su esposo. Según Davico, el hecho configura una situación capaz de generar sospechas razonables sobre posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias.

Además, se investigan los fondos de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en el exterior y la compra de una propiedad de 105 mil metros cuadrados en Pilar que se le atribuye a Toviggino. La funcionaria fue designada durante el gobierno de Ensaña y dejó el cargo en noviembre de 2021

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