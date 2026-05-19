Denuncia penal por presunta manipulación en la licitación de la Hidrovía: involucramientos y alertas sobre privatización

Una denuncia penal recuecentemente presentada ante la Justicia acusa al Gobierno de planificar una licitación a medida para favorecer a Jan De Nul, con exigencias que podrían romper con la competencia y generar perjuicios económicos al Estado. La fundación denunciante señala perdida de soberanía económica y alerta sobre un modelo de privatizaciones cuestionables.

La Justicia de Comodoro Py recibió una nueva denuncia penal para investigar la licitación pública de la Hidrovía , que se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de una fundación, junto a la abogada Marcela Scotti, acusando de supuestos delitos como asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos. Un punto central del reclamo es la elaboración de un pliego diseñado para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado, con la polémica exigencia de 44 pies de calado inmediato, condición que según los denunciantes garantizaría un único oferente: Jan De Nul.

Según el escrito, el Gobierno estaría buscando que el concesionario privado recaude directamente los ingresos de la Hidrovía, lo que generaría prejucicios significativos: aproximadamente 500 millones de dólares anuales, sin control estatal, lo que representaría una pérdida de soberanía económica sobre el principal canal de exportaciones nacionales. Otro aspecto denunciado es la supuesta purge de técnicos en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, reemplazados por personal alineado con el actual gobierno.

La denuncia afirma que se trata de 'una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria a un grupo de amigos'. Entre las pruebas solicitadas, se destacan pedidos de auditorías, pericias navales y el análisis de expedientes administrativos vinculados. Por último, el escrito solicita 'una medida cautelar de no innovar para suspender el proceso licitatorio hasta que se garantice transparencia'.

Esta denuncia ocurre en un contexto de alta presión política por otras privatizaciones en curso bajo el gobierno de Javier Milei, generando debates sobre transparencia y esquema de concesiones





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hidrovía Licitación Pública Jan De Nul Privatizaciones Denuncia Penal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una figura de U. Católica sufrió una dura lesión y no jugaría con BocaEl delantero debió retirarse en camilla apenas pasada la media hora de juego y el diagnóstico arrojó un traumatismo craneo nasal que podría marginarlo de la recta final del certamen internacional.

Read more »

Belgrano y una final especial ante River: en Córdoba y en una fecha particularA diferencia de años anteriores, la AFA decidió que el partido por el título sea en La Docta y no en Santiago del Estero. Y en un día peculiar.

Read more »

Progreso en la licitaci?n de la Hidrov?aLa segunda fase de la licitaci?n para la Hidrov?a ya ha terminado y se ha iniciado el proceso de evaluaci?n de las proposiciones t?cnicas presentadas por las empresas precalificadas. Aunque algunas firmas presentaron cuestionamientos sobre el dictamen t?cnico de evaluaci?n, la Agencia Nacional de Puertos y Navegaci?n rechaz? la naturaleza impugnatoria de dichas presentaciones, ya que no cumplieron con los requisitos formales previstos en el pliego.

Read more »

docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y estos alumnos estarán una semana entera sin clasesLa Federación Nacional de Docentes Universitarios oficializó la decisión para fines de mayo.

Read more »