Denuncia penal contra Francisco Adorni por presunta malversación de fondos en el IAF

La diputada Marcela Pagano denunció a Francisco Adorni por administración fraudulenta relacionada con un préstamo millonario al IOSFA, la obra social militar que terminó quebrada.

La familia Adorni se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta judicial tras la presentación de una nueva denuncia penal impulsada por la diputada Marcela Pagano .

En esta ocasión, el centro de la investigación es Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni. La acusación se fundamenta en una presunta administración fraudulenta vinculada al otorgamiento de un préstamo extraordinario por la suma de 40 mil millones de pesos desde el Instituto de Ayuda Financiera hacia el IOSFA, que es la obra social destinada a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Esta entidad se encuentra actualmente en un estado de colapso financiero crítico, con una deuda que diversas fuentes oficiales estiman ya por encima de los 220 mil millones de pesos, lo que ha derivado en la suspensión de prestaciones esenciales y una posterior disolución mediante decreto presidencial. El núcleo de la denuncia sostiene que la llegada de Francisco Adorni a la presidencia del Directorio del IAF, ocurrida en junio de 2025 y presuntamente a pedido expreso del ministro de Defensa Luis Petri, coincidió con el momento de mayor vulnerabilidad patrimonial del organismo.

Según la presentación judicial, Adorni habría asumido responsabilidades indelegables sobre el control de los fondos transferidos al IOSFA, incluyendo la verificación de la legalidad de la operación y la exigencia de rendiciones de cuentas detalladas. Sin embargo, la hipótesis de la diputada Pagano sugiere que Adorni no solo omitió estos controles, sino que habría convalidado una aplicación irregular de los fondos públicos, permitiendo que el dinero se utilizara para cubrir deudas corrientes con proveedores privados, clínicas y laboratorios sin la trazabilidad bancaria necesaria ni la documentación respaldatoria correspondiente.

Este escenario de irregularidades financieras ha tenido consecuencias humanas directas y graves. Se han reportado casos alarmantes de falta de atención oncológica, particularmente en la provincia de San Juan, donde pacientes han quedado desamparados y sin medicamentos esenciales debido al congelamiento de ingresos y el aumento desmedido de gastos del IOSFA. Esta crisis precipitó la renuncia del general de brigada Sergio Maldonado, quien fue reemplazado por el general Pablo Plaza por decisión del ministro Juan Carlos Presti.

La causa judicial, que ha recaído en el juzgado federal número 3 a cargo de Daniel Rafecas y ha sido delegada a la fiscal Alejandra Mangano, no solo apunta a Francisco Adorni, sino que busca investigar la posible responsabilidad del ministro Luis Petri y otras exautoridades del IAF y del IOSFA, analizando si existió un control político deliberado desde el Poder Ejecutivo sobre este crédito. Paralelamente, Francisco y Manuel Adorni enfrentan otra investigación por un presunto enriquecimiento ilícito.

Esta causa paralela indaga sobre movimientos patrimoniales que resultarían incompatibles con sus ingresos declarados, destacando la cancelación acelerada de un crédito hipotecario por un monto aproximado de 160 mil millones de pesos, así como la adquisición de vehículos de lujo. La suma de ambas causas coloca al entorno cercano del jefe de Gabinete en una posición legal comprometida, mientras el Poder Judicial intenta determinar la trazabilidad de los fondos públicos y si se cometieron delitos de malversación y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El expediente solicita ahora una batería de medidas de prueba exhaustivas para desentrañar el destino final del dinero destinado a la obra social militar





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