Denuncia Penal Contra Caputo, Adorni y Reidel por Presunta Malversación de Fondos

El diputado Esteban Paulón denunció penalmente al ministro Caputo, al jefe de Gabinete Adorni y al ex titular de NASA, Demian Reidel, por supuestas irregularidades en gastos con tarjeta corporativa de la empresa estatal, incluyendo consumos personales y viajes al exterior. La denuncia se basa en información revelada por el propio Adorni en el Congreso.

El diputado nacional Esteban Paulón ha presentado una denuncia penal de gran envergadura que será sorteada este lunes en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia está dirigida contra figuras prominentes del gobierno actual: el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

(NASA), Demian Reidel; el actual ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La acusación central se basa en presuntas irregularidades en el uso de fondos pertenecientes a la empresa estatal, específicamente, posibles delitos de malversación de caudales públicos.

La base de la denuncia radica en la exposición realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso Nacional el pasado 29 de abril de 2026, durante el informe de gestión presentado a la Cámara de Diputados. En dicha presentación, se proporcionaron respuestas escritas que incluían un anexo detallado con información sobre gastos efectuados a través de una tarjeta corporativa de la empresa estatal.

Según el análisis de Paulón, esta información revela movimientos financieros que sugieren la utilización de dinero en efectivo fuera del control y supervisión posterior del servicio de tarjeta corporativa, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad de estos gastos. La denuncia detalla que se habrían realizado adelantos de efectivo por un monto total de $56.000.000, equivalente a más de u$s 40.000.

Además, se señalan consumos en rubros considerados personales y de esparcimiento, incluyendo gastos en perfumería, cosméticos, peluquería y compras en tiendas duty-free. La lista de gastos también incluye erogaciones en locales y servicios durante viajes al exterior, con destinos como Río de Janeiro, Punta Cana, Angra Dos Reis y Salamanca. Se mencionan específicamente gastos en aerolíneas internacionales y estadías en hoteles de diversas ciudades alrededor del mundo.

Los gastos en tiendas de aeropuertos, particularmente en España, ascienden a u$s 5.957 y $1.100.000, realizados entre el 18 de enero, el 7 y el 11 de febrero del año en curso. La denuncia también destaca gastos considerados polémicos, como consumos en establecimientos como “Pub El Pirata” y servicios de playa como “Mar y Sombra SL”, que incluyen sombrillas, sesiones de masajes, cócteles y snacks.

Se mencionan compras en tiendas deportivas como “Decatlhón Ortega y Gas”, “Adidas India” y “Adidas Istanbul”, también en los destinos mencionados anteriormente. La lista continúa con gastos en empresas aéreas con consumo a bordo, como Air Europa, American Airlines y United Airlines, así como en hoteles y alquileres temporarios de lujo, como el Hotel Mayorazgo de Madrid, Facade Hotel Amsterdam, Hotel Du Parc Baden AG de Suiza y St. Regis Hotel Singapur, Hotel Melia Castilla, Gale Miami Hotel and Resort, Windsor Leme Hotel, Vienna Marriot Hotel y Meliá Vienna.

Un aspecto crucial de la denuncia es la falta de identificación de los funcionarios responsables de estos gastos. Según la información proporcionada, alrededor de 100 funcionarios tienen acceso a la posibilidad de utilizar estos fondos para gastos personales, pero la documentación oficial no especifica a quién corresponden los gastos detallados. Paulón argumenta que estos gastos habrían contado con la aprobación tácita de funcionarios de alto rango dentro del gobierno, lo que agrava la situación.

La denuncia también se refiere a la normativa vigente sobre viáticos, citando la Decisión Administrativa 888/2024, que establece límites de 188 euros diarios para viáticos y 388 euros para alojamiento. Esta normativa define los fondos de viáticos como destinados exclusivamente a cubrir gastos relacionados con misiones oficiales. En base a estos elementos, Paulón considera que las conductas descritas podrían constituir el delito de malversación de caudales públicos, tipificado en los artículos 260 a 264 del Código Penal.

En su solicitud, el diputado Paulón pide que se incorporen como prueba documental la nota periodística que originó la investigación y los registros de gastos detallados, y que se inicie una investigación penal exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados y determinar la posible responsabilidad penal de los involucrados. La denuncia busca, en última instancia, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos





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