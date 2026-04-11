Denuncia de Racismo Sacude el Sudamericano Sub-17: Jugador Argentino Acusado de Gesto Racista Contra Brasil

Un incidente de racismo empaña el Campeonato Sudamericano Sub-17 en Paraguay. Jugadores brasileños denuncian un gesto racista por parte de un jugador argentino, generando indignación y debate en el mundo del fútbol.

El Campeonato Sudamericano Sub-17 en Paraguay se vio empañado por un presunto acto de racismo que involucró a jugadores de Brasil y Argentina . La denuncia, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue recogida por medios de comunicación de ambos países, señala que el jugador argentino Matheo Benítez Machuca, de las Divisiones Inferiores, realizó un gesto considerado ofensivo y racista hacia los jugadores brasileños.

El incidente ocurrió durante el partido, con el marcador 3-0 a favor de la selección brasileña, conocida como la Verdeamarela. El árbitro paraguayo David Ojeda fue informado del incidente por los jugadores brasileños, quienes se acercaron a protestar y lo rodearon. Sin embargo, el árbitro no activó el protocolo antirracista establecido por las autoridades futbolísticas. La transmisión oficial del partido no captó el momento exacto del supuesto agravio, lo que dificultó la verificación de lo sucedido. La reacción de los medios de prensa brasileños fue de indignación, calificando el incidente como 'Inacreditável', es decir, inaceptable, ante la supuesta actitud racista. Al final del partido, la tensión entre los jugadores de ambos equipos se intensificó, generando discusiones, empujones y gritos en el campo de juego. El jugador argentino Goytía fue expulsado por el árbitro Ojeda, aunque se desconoce si la expulsión estuvo relacionada directamente con la denuncia de racismo. La situación se complicó aún más por la celebración del tercer gol de Brasil, marcado por Eduardo Conceicao, que provocó reacciones airadas en el campo. La gravedad de la situación radica en el fuerte enfoque que la Conmebol y la FIFA han puesto en la lucha contra el racismo en el fútbol. De confirmarse la actitud racista por parte del jugador argentino, se esperan sanciones severas. Este incidente recuerda otro caso reciente, ocurrido en la Champions League, donde el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, denunció al jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por supuestos insultos racistas. Aunque la lectura de labios no pudo confirmar las acusaciones en ese caso, la sola mención de gestos racistas pone de manifiesto la sensibilidad y preocupación que existe en el mundo del fútbol por erradicar cualquier forma de discriminación. La situación actual exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, con el fin de determinar la veracidad de las acusaciones y aplicar las sanciones correspondientes para evitar que este tipo de actos empañen el espíritu deportivo y el juego limpio





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