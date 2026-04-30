Denuncia contra Juez por Suspender Reforma Laboral

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos denuncia al juez Raúl Horacio Ojeda ante el Consejo de la Magistratura por suspender la reforma laboral, alegando irregularidades procesales y violación de la división de poderes.

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos ( MEAB ) ha presentado una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Raúl Horacio Ojeda, quien ejerce como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63.

La denuncia acusa al magistrado de presunto mal desempeño en sus funciones, derivado de una medida cautelar que, en la práctica, suspendió la implementación de la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso Nacional. El MEAB, una organización que se define a sí misma como proveedora de asesoramiento legal especializado, apoyo emocional, una red de colaboración entre empresarios, visibilidad pública y canales de comunicación institucional para la gestión de reclamos tanto de grandes corporaciones como de pequeñas y medianas empresas, argumenta que la intervención del juez Ojeda ha sido irregular y perjudicial para la estabilidad jurídica y el desarrollo económico del país.

La denuncia detalla una serie de irregularidades procesales que, según el MEAB, demuestran una clara predisposición del juez en contra de la reforma laboral y una violación de los principios fundamentales del debido proceso. La base de la denuncia radica en la decisión del juez Ojeda de emitir una medida cautelar que suspendió varios artículos clave de la Ley N°27.802, conocida por el gobierno como la Ley de Modernización Laboral.

Esta medida fue tomada a raíz de una solicitud presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, que se opuso a la reforma laboral desde su concepción. El MEAB argumenta que la competencia para juzgar la validez de esta ley corresponde exclusivamente a la Justicia Federal, y no al fuero laboral donde actúa el juez Ojeda.

La organización señala que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 ya se había declarado competente para resolver la controversia, pero que el juez Ojeda ignoró esta decisión y continuó interviniendo en el expediente, asumiendo una jurisdicción que no le corresponde. Esta acción, según el MEAB, constituye una clara usurpación de funciones y una violación del principio de división de poderes. La celeridad con la que el juez Ojeda emitió la medida cautelar también es objeto de crítica.

El MEAB afirma que la decisión se tomó en un plazo extremadamente corto, sin una adecuada investigación de los hechos y sin cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para justificar una medida de tal magnitud. Esta falta de sustanciación, según la denuncia, evidencia una falta de imparcialidad y una predisposición a favorecer los intereses de la CGT en detrimento de los derechos de los empleadores y la estabilidad económica del país.

El escrito de denuncia, firmado por Juan Méndez, titular del MEAB, solicita formalmente al Consejo de la Magistratura la suspensión preventiva del juez Ojeda, seguida de su remoción definitiva del cargo. El MEAB considera que las acciones del juez Ojeda configuran un claro caso de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad y vulneración del principio de división de poderes.

La organización enfatiza que la intervención del juez Ojeda ha generado incertidumbre jurídica, ha afectado negativamente la inversión y ha puesto en riesgo la creación de empleo. Además, el MEAB advierte que la conducta del juez Ojeda podría sentar un precedente peligroso, alentando a otros magistrados a intervenir en asuntos que no son de su competencia y a tomar decisiones basadas en consideraciones políticas en lugar de criterios legales.

La denuncia se dirige directamente al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, con la esperanza de que se inicie una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y la protección de los derechos de los empresarios. El MEAB confía en que el Consejo de la Magistratura actuará con diligencia y transparencia para resolver esta situación y restaurar la confianza en el sistema judicial





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