Dente critica a los ricoteros y genera polémica con su editorial

El periodista afín al Gobierno de Javier Milei, Dente, lanzó una fuerte crítica contra los seguidores de Indio Solari, cuestionando que se representen como "el pueblo" y acusándolos de apología de las drogas. Sus declaraciones provocaron un intenso debate en redes sociales y una ola de repudios.

El conductor afín al Gobierno de Javier Milei no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrarse en contra del movimiento popular. Encendió el debate mediático al aire de su programa al realizar un polémico editorial contra los ricoteros.

Siempre poniéndose en contra de lo popular, Dente criticó con dureza supuestas actitudes de los fanáticos ricoteros y cuestionó el uso del concepto de "pueblo" para englobar a la multitud que se moviliza en Avellaneda. Insólitamente molesto por algunas imágenes transmitidas en las coberturas en vivo de otros medios de comunicación, el periodista se tomó unos minutos para fijar una postura tajante que rápidamente cosechó fuertes repudios en las redes sociales.

Dente comenzó su descargo apuntando de manera directa contra los testimonios de algunos seguidores que se viralizaron durante el fin de semana, acusándolos de romantizar el consumo de estupefacientes en plena vía pública.

"No está bueno hacer apología de las drogas, porque ayer en un canal colega salió una chica contando que se drogaba y que la droga le hacía bien y que escuchaba las canciones del Indio que hablaban de la sustancia blanca... tampoco está bien el 'aguante el porro'. El pueblo no es eso, el pueblo argentino no es ni el porro ni la sustancia blanca".

Para contraponer esa imagen, el periodista afín al Gobierno de Javier Milei definió lo que, según su visión, representa a la verdadera sociedad argentina.

"El pueblo argentino es el tipo que está ahora, mientras nos ve, organizando su agenda porque mañana tiene que cumplir con sus responsabilidades laborales y que está pensando cómo llega a fin de mes". A pesar de aclarar que respeta el sentimiento de los seguidores, Dente arremetió contra la idea de que la liturgia ricotera represente la identidad de todo un país, tildando esa postura de "absolutista".

"Estos son un montón de chicos y fanáticos, muchísimos, miles, millones que están marchando en pos de su fanatismo y su subyugante entrega hacia el Indio Solari, pero no son el pueblo, muchachos. Ojo con esta cosa dictadora de meter a todos en la misma bolsa. Si ustedes consideran que son una parte del pueblo, está buenísimo. No los metan a los demás (...

) porque me parece que es absolutamente absolutista, es una cosa muy de dictadura, que no está bueno. Es autoritarismo". Hacia el final de su descargo, el animador endureció el tono y lanzó la frase más controvertida de su editorial, diferenciando el respeto al fanatismo de los excesos que, según él, se muestran en las pantallas.

"Yo siempre soy de las personas que abrí el programa diciendo que no intentes racionalizar el fanatismo... Ahora, muchachos, ¿que se arroguen ser ustedes el pueblo? No. A mí no me gusta prender la tele y encontrar a tipos que están borrachos, pasados de merca, fumados. Ustedes no representan al pueblo argentino, representan a un grupo grande de cientos y miles de fanáticos, pero no son el pueblo, muchachos, son una partecita que se está movilizando lícitamente".

Las declaraciones de Dente generaron una inmediata reacción en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de despreciar a los seguidores de Indio Solari y de perpetuar una visión elitista sobre quién constituye el verdadero pueblo argentino. La polémica se intensificó cuando se recordó que Dente es conocido por su cercanía con el gobierno de Javier Milei, lo que alimentó las críticas sobre un posible uso político de su plataforma mediática para atacar a movimientos culturales que no se alinean con la ideología oficial.

Mientras tanto, en Avellaneda, la comunidad ricotera continúa con las actividades de homenaje a su ídolo, defendiendo que su identidad y forma de expresión son parte legítima de la cultura popular argentina, sin que ello implique que pretendan hablar en nombre de toda la nación, tal como Dente les atribuyó. El episodio pone sobre la mesa la tensión entre las expresiones culturales masivas y los discursos que buscan definir quiénes son los auténticos representantes del pueblo, un debate recurrente en la Argentina contemporánea





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