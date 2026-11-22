La destrucción de la Casa Suiza en 2015 borró el Shimmy Club, símbolo del carnaval afroargente. Análisis de su legado y el impacto en la identidad cultural de Buenos Aires.

El Shimmy Club, ubicado en la calle Rodríguez Peña al 254 de la Ciudad de Buenos Aires, fue un pilar fundamental durante décadas para la comunidad afroporteña. Este espacio emblemático albergaba el carnaval anual que reunía a la comunidad afroargentina en una celebración que fusionaba música, baile, memoria y pertenencia. Desde fines de la década de 1920 hasta 1978, aquel edificio funcionó como escenario de una tradición que definió la identidad cultural de múltiples generaciones.

Historia y Funcionamiento del Shimmy Club

La Casa Suiza, fundada en 1861 por la Sociedad Filantrópica Suiza, inicialmente albergó diversas expresiones artísticas, sociales y políticas. No obstante, durante los carnavales, sus salones adquirían una identidad marcadamente afroargentina, convirtiéndose en un refugio cultural único. En la planta baja, orquestas de tango, jazz y música tropical animaban las noches, creando un ambiente vibrante y festivo.

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En el subsuelo, las familias se reunían alrededor de sus mesas para tocar tambores y bailar candombe porteño. Este lugar, conocido cariñosamente como La Suiza por sus fréquentadores, permitía que distintas generaciones se reencontraran. Allí compartían historias y sostenían prácticas culturales que encontraban en el carnaval una forma de continuidad esencial para la sobrevivencia de sus tradiciones.

La celebración estaba protagonizada por las familias negras, en un espacio creado y diseñado específicamente para y por la comunidad. Entre las figuras que pasaron por sus salones destacan artistas reconocidos como Rita Montero, Egle Martin, Carlos Argentino y Pedro Goyo Peirano. El Shimmy Club funcionó como una experiencia de encuentro comunitario y afirmación de una identidad que ha sido históricamente invisibilizada.

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Impacto Cultural y Contestas Históricas

En las noches de carnaval se expresaban los vínculos familiares, los repertorios musicales y las formas de celebración de una comunidad que forma parte de la historia argentina desde sus orígenes. Reconocer la importancia del Shimmy Club implica comprender que la cultura afroargentina no constituye un aporte marginal, sino una dimensión fundante de la identidad nacional.

La destrucción del edificio se produjo en febrero de 2015, cuando la Casa Suiza fue demolida para dar lugar a un emprendimiento inmobiliario de viviendas y locales comerciales. Esta demolición ocurrió a pesar de que el edificio había sido incorporado al Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 2008.

A pesar de la inclusión en la lista de patrimonio y los reclamos de organizaciones afroargentinas que exigían su preservación, la estructura no fue salva. Con su desaparición física se perdió uno de los espacios materiales más importantes de la memoria afroporteña. Recuperar la historia del Shimmy Club implica disputar los relatos que han omitido la presencia negra en la construcción de la Argentina.

Legado y Preservación de la Memoria

Detrás del edificio existente detrás de la estructura física, existió una comunidad, una ancestralidad y un patrimonio cultural que no puede reducirse a la nostalgia de un carnaval. La desaparición del Shimmy Club representa una pérdida irreparable para la diversidad cultural de la capital argentina.

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Los tambores de la Casa Suiza forman parte integral de la historia de Buenos Aires y deben ser recordados como un testimonio de resistencia y alegría. La lucha por preservar la memoria afroargentina continúa siendo un desafío crucial para las instituciones culturales y la sociedad civil.

La memoria del Shimmy Club sirve como un recordatorio constante de la riqueza cultural que ha sido marginada durante siglos. Es esencial que las nuevas generaciones reconozcan y valoren estas contribuciones para construir una narrativa histórica más inclusiva y precisa. El legado del candombe porteño y las fiestas carnestolendas sigue vivo en la memoria colectiva, a pesar de la pérdida de su lugar físico.

La historia del Shimmy Club es un testimonio de la vitalidad y la resiliencia de la comunidad afroporteña. Su impacto trasciende la arquitectura para convertirse en un símbolo de identidad y pertenencia. Preservar esta memoria es fundamental para entender la complejidad y la riqueza de la cultura argentina en toda su extensión.