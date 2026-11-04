Demócratas lideran en el Senado y Casa Blanca teme revés electoral

Los demócratas arrebatan escaños clave a los republicanos en las elecciones de medio término, debilitando políticamente a Donald Trump en la Casa Blanca.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos están marcando un punto de inflexión crítico para los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. A medida que avanza el recuento de votos en varios estados estratégicos, los demócratas se perfilan como favoritos claros para arrebatarle al Partido Republicano el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Este escenario representaría un revés político de consecuencias imprevisibles para el mandatario actual, quien enfrenta esta noche lo que muchos analistas describen como una posible pesadilla electoral.

Victorias demócratas en estados clave

Los demócratas llegaron a estos comicios con la ilusión de una "ola azul" nacional, asegurando victorias decisivas en contiendas para el Senado en Georgia, Virginia, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte. Sus candidatos han superado ampliamente las expectativas en múltiples distritos, consolidando una ventaja que los principales medios y encuestadoras norteamericanas pronostican como altamente probable para la oposición. La Cámara alta, considerada la gran pulseada de la jornada, parece inclinarse hacia el control democrático, mientras que ya se da por seguro un triunfo amplio de la oposición en la Cámara de Representantes.

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Impacto geopolítico y reacción de aliados

El gobierno de Javier Milei ha seguido de cerca este proceso electoral, incluso enviando funcionarios a Washington, apostando inicialmente a un triunfo de su principal aliado internacional. Sin embargo, un resultado adverso para las filas de Trump generó una altísima expectativa mundial sobre el impacto potencial en la agenda geopolítica y económica comercial a escala global. La incógnita principal a partir de este miércoles es cómo reaccionaría Donald Trump ante una hecatombe electoral que lo dejaría significativamente debilitado políticamente, observando el desarrollo de los resultados junto a sus funcionarios del gabinete y asesores políticos en la Sala Este de la Casa Blanca.

Análisis detallado de las carreras senatoriales

En Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper derrotó a Michael Whatley, marcando una victoria importante que permitió a la oposición arrebatar un escaño después de que el republicano Thom Tillis optara por no buscar la reelección. Esta fue la primera ganancia neta de las cuatro necesarias para recuperar la Cámara alta. Paralelamente, en Texas, con el 41% de los votos escrutados, el legislador estatal demócrata James Talarico aventaja por 20 puntos al fiscal general republicano Ken Paxton, en un estado donde no se elegía a un demócrata para el Senado desde 1988. En Kansas, bastión republicano bajo dominio rojo desde 1932, el demócrata Adam Hamilton lidera por 25 puntos sobre el senador Roger Marshall con el 43% de los votos escrutados.

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Consolidación del poder democrático y retrocesos republicanos

El senador demócrata Jon Ossoff obtuvo con facilidad un segundo mandato en Georgia, ganando por unos 20 puntos de diferencia en un estado donde Trump se había impuesto por más de dos puntos en la contienda presidencial de 2024. Ossoff, único senador demócrata en ejercicio defendiendo su escaño en un estado ganado por el magnate, hizo una campaña agresiva contra las medidas de la gestión. Mientras tanto, los republicanos lograron retener Florida por estrecho margen; la republicana Ashley Moody ganó el escaño en el Senado ante Angie Nixon, y el republicano Byron Donalds se impuso por leve margen (50,07% a 48,67%) sobre el demócrata David Jolly, convirtiéndose en el primer mandatario afroamericano del estado.

Tensiones internas en la base republicana

Una de las disputas por un escaño para la Cámara de Representantes ilustra claramente el retroceso republicano en esta elección. La congresista María Elvira Salazar, aliada de Trump y respaldada por Milei, pelea voto a voto con el demócrata Elliot Rodríguez en el Distrito 27 de Florida. Con el 95% de los votos escrutados, Salazar tiene una ventaja de poco más de mil votos (50,2% a 49,8%), un margen muy alejado de los más de 20 puntos de diferencia que la legisladora de origen cubano había obtenido en las elecciones de 2024, evidenciando una erosión significativa en su apoyo previo.