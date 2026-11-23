Los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, marcando la derrota más severa para el presidente Donald Trump.

Los demócratas han asegurado al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, consolidando la mayor cantidad de asientos que el partido ha conseguido desde principios de la década de 1990. Este hito histórico se confirmó tras la victoria de Chuck Hubbard sobre la congresista republicana Virginia Foxx en Carolina del Norte, según las proyecciones de prensa sobre el recuento de votos.

Mayoría Histórica en la Cámara Baja

La cifra de 258 asientos representa un punto de referencia político significativo, ya que ni los demócratas ni los republicanos habían alcanzado tales números desde 1992, año en que el Partido Demócrata también logró 258 escaños en la Cámara. Por su parte, el bloque republicano no superaba los 250 escaños desde la Gran Depresión, lo que constituye una de las derrotas más contundentes para el presidente Donald Trump en el escenario legislativo actual.

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La elección en Carolina del Norte se caracterizó por su extrema competitividad, con Hubbard ganando por un margen de apenas 330 votos una vez completado el escrutinio total. Este resultado apretado posicionó a este estado como uno de los escenarios electorales más reñidos durante las elecciones de mitad de mandato de este año, reflejando la polarización y la alta participación ciudadana en la región.

Hakeem Jeffries, quien ha sido elegido por sus colegas demócratas para presidir la Cámara de Representantes, calificó la victoria como un mandato histórico. En un comunicado recogido por The New York Times, Jeffries afirmó que el pueblo estadounidense otorgó a su partido la responsabilidad de luchar por una nación accesible y prometió trabajar incansablemente para lograr el cambio radical de rumbo que la ciudadanía exige, señalando su aspiración como el posible primer presidente afroamericano de la institución.

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El Papel de Hubbard y los Nuevos Legisladores

Chuck Hubbard, el nuevo representante electo, declaró a BBC News que cree que la población estadounidense está harta de la situación actual y votó por el cambio. Hubbard confirmó que se comunicó con su oponente, Virginia Foxx, quien reconoció amablemente los resultados del recuento. Hubbard enfatizó que, aunque no siempre coincidan políticamente, ambos comparten un profundo amor por Carolina del Norte y se comprometió a trabajar junto a sus compañeros legisladores para exigir responsabilidades al presidente Trump.

Además de la supervisión del ejecutivo, Hubbard declaró que priorizará el apoyo a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas. Según el perfil de su campaña, también impulsará la educación pública y ampliará el acceso a atención médica asequible. Estas promesas políticas se enmarcan en un contexto de descontento generalizado respecto a la gestión del gobierno y a la guerra de Estados Unidos contra Irán, factores que influyeron en las elevados precios y en la decisión electoral.

El Senado Demócrata y Límites Constitucionales

En el Senado, la victoria demócrata también fue amplia, alcanzando su mayoría más grande desde 2010 con 56 escaños frente a 44 republicanos. Este logro se vio impulsado principalmente por la victoria de Mary Peltola en Alaska contra el senador republicano Dan Sullivan, marcando el noveno triunfo del partido en la cámara alta. Además, los demócratas arrebataron ocho escaños a los republicanos en estados que habían sido ganados por Trump con grandes márgenes en las presidenciales de 2024, incluyendo Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

No obstante, esta mayoría en el Senado no garantiza la aprobación unilateral de todo el programa demócrata. Para cerrar el debate y aprobar leyes, se requiere una mayoría de 60 votos, lo que implica buscar el apoyo de al menos cuatro senadores republicanos para evitar el filibusterismo. Superar el poder de veto de Donald Trump exige incluso dos tercios de los votos en ambas cámaras, limitando la capacidad de imponer medidas sin negociación bilateral.

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Desafíos Pendientes y Reacción Republicana

A pesar del triunfo general, aún permanecen por resolverse cuatro contiendas legislativas: dos en Luisiana, una en Minnesota y otra en Tennessee. El canal NBC News proyecta que el Partido Demócrata podría ganar al menos uno de estos escaños restantes, lo que podría ajustar aún más la composición final del Congreso tras las elecciones del pasado 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump no tardó en responder a la nueva realidad política. A través de su red social Truth Social, Trump advirtió que le resultará extremadamente difícil trabajar con el demócrata Chuck Schumer si este vuelve a liderar la mayoría en el Senado. El presidente criticó duramente a Schumer, afirmando que había fracasado gravemente en su anterior mandato como líder y expresando pocas dudas de que volvería a fallar, anticipando un escenario de intensa confrontación política en el inmediato futuro.