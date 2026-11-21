El organista estadounidense Delvon Lamarr presentó su trío en Deseo Club, ofreciendo un espectáculo instrumental de funk y soul que conectó con el público porteño.

El organista estadounidense Delvon Lamarr encabezó una noche memorable en el Deseo Club de Buenos Aires, donde su grupo, el Delvon Lamarr Organ Trio, demostró por qué ha capturado la atención de la escena musical internacional. Antes de comenzar el concierto, el artista comunicó a través de sus redes sociales y confirmó en el escenario que había perdido su voz, una situación irónica dado que su música es estrictamente instrumental. Sin embargo, su interpretación en el Hammond B-3 fue tan elocuente y potente que suplió cualquier necesidad de canto verbal, creando una atmósfera única que fusionaba géneros y generaciones.

La conexión sonora del trío y su historia

Delvon Lamarr, nativo de Seattle, no solo domina el órgano Hammond B-3 de 1971 que lo define, sino que también posee oído absoluto, una habilidad rara que le permite reproducir con precisión cualquier nota musical. Su camino hacia el órgano comenzó de manera inesperada cuando, a los 22 años, el tecladista Joe Doria le ofreció unirse a su agrupación. A pesar de que previamente solo había tocado batería y trompeta, y de que su primer encuentro con el sonido del órgano había sido en una iglesia, la maestría de Doria lo conmovió profundamente, llevándolo a adoptar el instrumento como su principal vehículo expresivo.

Also read Ocean Fest, el festival nacido en Córdoba que lleva la música a alta mar

La formación estable del Delvon Lamarr Organ Trio, conocida también como DLO3, surgió oficialmente en 2015, aunque los integrantes han rotado a lo largo de los años para mantener la frescura del sonido. En esta presentación específica, el trío estuvo compuesto por Delvon Lamarr en el órgano, el bajista Charles Thomas, quien reemplazó a Brice Calvin en la gira sudamericana, y la baterista Ashley Ickes, con quien colabora desde el año pasado. Esta combinación específica busca priorizar un groove sólido y estable, con un backbeat contundente que sirve de base sólida para las elaboradas improvisaciones de Lamarr.

Repertorio que honra el legado del soul y el funk

El setlist del concierto rindió tributo a las raíces del soul y el jazz, evocando el legado de pioneros como Booker T. Jones, con quien Lamarr establece un diálogo constante entre dos formas de entender la negritud a través de la música. Temas como "Green Onions", inspirado no en el gato del título original sino en su perro llamado Booker T. Little, fueron interpretados con una energía que transformó la sala en un espacio de trance musical. La ejecución de estas piezas, algunas de su álbum Close But No Cigar de 2018, permitió que el público se sumergiera en una experiencia que oscilaba entre la fiesta y la introspección.

Advertisement

Además de sus composiciones originales, el trío incluyó versiones significativas de clásicos como "The Horses" de Cliff Nobles de 1968 y "Move On Up" de Curtis Mayfield. En el caso de esta última, Lamarr reemplazó el falsete etéreo original por melodías luminosas y melódicas en el órgano, una decisión que calificó como "música para sentirse bien". Estas interpretaciones demostraron su capacidad para reinventar canciones fundacionales del soul de Chicago, inyectándoles una visceralidad moderna sin perder la esencia emocional que las caracteriza.

Impacto en el escenario y la recepción del público

La dinámica entre los miembros del trío fue notable, especialmente la interacción entre Lamarr y la baterista Ashley Ickes. Ickes adoptó un estilo funcional que complementaba perfectamente la estética sonora del organista, manteniendo la contención necesaria mientras respondía a las exigentes improvisaciones de Lamarr. Su atención constante hacia el líder del grupo evidenció la presión técnica y emocional del concierto, llegando al punto de que ella misma describió el final de cada tema como una experiencia similar al parto, aliviada por haber completado con éxito la ejecución.

El guitarrista invitado, Charles Thomas, también aportó su propia magia al espectáculo, especialmente en temas como "Get Your Mind Together", donde su uso del wah-wah en clave funk elevó la intensidad de la composición. Esta presentación en Buenos Aires, después de su aparición en el Bebop Club en 2024, reafirmó la relevancia del Delvon Lamarr Organ Trio en la escena global del soul moderno, demostrando que la música instrumental puede comunicar emociones tan profundas y complejas como cualquier letra cantada.