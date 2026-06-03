Delfina Wagner se defiende de Alfa y habla sobre sus problemas sexuales

La periodista Delfina Wagner se defendió de las declaraciones de su exnovio Walter "Alfa" Santiago y habló sobre sus problemas sexuales cuando estaban juntos.

La periodista Delfina Wagner se defendió de las declaraciones de su exnovio Walter " Alfa " Santiago, quien había sido muy agresivo con ella en una entrevista.

Wagner habló sobre los problemas sexuales que tuvieron cuando estaban juntos y criticó a Alfa por su comportamiento y su forma de ser. También explicó por qué le fue infiel a Alfa, diciendo que se cansó de que la tratara mal y la restringiera en su libertad.

Wagner también habló sobre las finanzas de Alfa y cuestionó su comportamiento al pedirle que cambiara su estilo de vida y su apariencia para encajar en su idea de lo que era un mujer "apropiada"





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