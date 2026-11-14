Delfina Merino denuncia censura y critica a Fernando Ferrara tras su salida de Las Leonas

Delfina Merino denuncia que borraron su publicación con más de 2.227 likes tras criticar las declaraciones de Fernando Ferrara sobre su retiro de Las Leonas.

Delfina Merino, la ex capitana de Las Leonas, ha vuelto a cuestionar públicamente al seleccionador nacional Fernando Ferrara. La jugadora denunció que eliminaron un comentario suyo que acumulaba más de 2.227 likes en las redes sociales. Esta acción ocurrió horas después de que Merino respondiera con dureza a las declaraciones del técnico sobre su salida del seleccionado.

Origen de la controversia con el cuerpo técnico

La polémica se originó en una entrevista concedida por Fernando Ferrara al periodista Juan Pablo Varsky en el programa Clank!. Durante el segmento, el entrenador explicó los motivos detrás de la decisión de retirar a Merino del plantel para afrontar la Pro League y el Mundial. Ferrara afirmó que el cuerpo técnico evaluó que la delantera "no estaba al 100%" físicamente para el desafío.

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El seleccionador justificó la medida asegurando que la decisión respondió a lo que entendían como "lo mejor para el equipo". Ferrara enfatizó que su prioridad era el conjunto nacional, indicando que actuaron pensando en el rendimiento colectivo. Estas palabras encendieron la disputa pública con una de las figuras más destacadas de la historia del hockey argentino.

Respuesta directa de la exjugadora a las acusaciones

Merino respondió cuestionando tanto las formas como el relato oficial del entrenador. Señaló que Ferrara omitió detalles cruciales, como la discusión fuerte del día anterior donde ella defendió su privacidad. Recordó que, en el momento de su exclusion, ella ejercía como capitana del equipo y fue apartada de la noche a la mañana.

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La exdelantera describió el encuentro donde se le comunicó la decisión. Relató que el cuerpo le temblaba todo el cuerpo mientras le decían simplemente: "No te tengo más en cuenta". Merino subrayó que no recibió ninguna explicación deportiva posterior y que el entrenador tenía el protector bucal en la mano, lo que consideró un mal timing tras 13 años de servicio.

Denuncia sobre la eliminación de contenido en redes

Ante la difusión masiva de las declaraciones de Ferrara, Merino publicó un mensaje dirigido a quienes retiraron su comentario. Expresó su malestar y preguntó por la libertad de expresión, especialmente cuando critica lo que percibe como mentiras por parte del seleccionador. Su publicación generó repercusiones inmediatas entre los seguidores del hockey.

La denuncia de Merino suma un nuevo elemento al conflicto público. Mientras el entrenador defendió su profesionalismo y la decisión táctica, la jugadora cuestionó la veracidad de la versión ofrecida. La disputa reabre una situación que parecía resuelta pero que ahora deriva en un fuerte intercambio público entre ambos protagonistas.

Impacto histórico y próximos pasos en el hockey

La salida de Merino de Las Leonas había generado gran repercusión debido a su peso en la historia del seleccionado. Con más de una década en el equipo y la capitanía, la exdelantera es referente de una generación con importantes logros internacionales. Las declaraciones recientes de Ferrara han vuelto a abrir este tema pendiente en el deporte.

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Mientras persiste la disputa verbal, el hockey argentino sigue en movimiento. Pese a las derrotas recientes, otros jugadores como Julián Álvarez han valorado el recambio en la selección. Sin embargo, para el hockey femenino, el conflicto entre Merino y el cuerpo técnico sigue sin resolverse, manteniendo la atención en la gestión deportiva del seleccionado.