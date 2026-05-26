Delantero colombiano del Internacional lamenta no jugar el Mundial y promete apoyar a la selección

El atacante de treinta años expresó su tristeza por quedar fuera del Mundial, resaltó su entrega en las eliminatorias y anunció que alentará al equipo desde la grada, mientras continúa su temporada con el club brasileño.

El delantero colombiano del Internacional de Porto Alegre manifestó una profunda tristeza al confirmar que no formará parte de la selección nacional en el próximo Mundial .

En una publicación en Instagram el jugador, de treinta años, explicó que a pesar de haber entregado su mayor esfuerzo y haber contribuido con dos goles en las jornadas de clasificación, no logró convencer al entrenador técnico del cuerpo técnico que decidió priorizar a otros atacantes. En su mensaje describió la situación con una franqueza poco habitual en el mundo del fútbol, diciendo que aunque su sueño de participar en la Copa del Mundo no se hizo realidad, se siente tranquilo al saber que dio todo de sí para estar cerca del objetivo.

Asimismo manifestó su compromiso de apoyar a sus compañeros desde la grada, alentando al equipo con la pasión de un colombiano más, y recordó que millones de aficionados siguen el desempeño de la selección con el corazón en la mano. El jugador, que ha pasado por clubes como River Plate, Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt antes de llegar a Brasil, debutó con la selección en septiembre de 2019 y desde entonces ha sido llamado repetidamente en los periodos de convocatoria, aunque nunca consiguió consolidarse como titular indiscutible.

En las eliminatorias él apareció con regularidad, anotó en un amistoso contra Estados Unidos previo a la Copa América, pero sus estadísticas en el club no fueron lo suficientemente sobresalientes para desplazar a delanteros como Juan Camilo Cucho Hernández del Real Betis y Jhon Córdoba del Krasnodar, quienes fueron preferidos por el técnico. El técnico de la selección, Lorenzo, mantuvo su decisión basada en la necesidad de contar con opciones más prolíficas en el ataque para los partidos decisivos del torneo.

El calendario del Mundial se iniciará el diecisiete de junio con el encuentro contra la selección asiática en el Estadio Azteca de Ciudad de México, seguirá el veinte de junio contra el equipo africano en Guadalajara y culminará la fase de grupos el veintisiete de junio frente a Portugal en Miami, uno de los duelos más esperados de la primera ronda. Mientras tanto, el delantero del Internacional se prepara para seguir aportando al club en la competición nacional, con la esperanza de volver a estar en conversaciones para futuros compromisos internacionales.

Su mensaje en redes sociales subrayó que, a pesar de la desilusión, seguirá alentando a la selección y mantendrá su compromiso con el fútbol colombiano, recordando que el apoyo de más de cincuenta millones de corazones sigue latente para los jugadores que representan al país en el escenario mundial





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