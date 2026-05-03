Del Potro apoya a Colapinto en Miami tras la visita de Messi

Juan Martín Del Potro se sumó a Lionel Messi en el Gran Premio de Miami para mostrar su apoyo a Franco Colapinto, creando un ambiente de fervor deportivo argentino en el paddock. El piloto argentino recibió el respaldo de dos leyendas del deporte.

El Gran Premio de Miami continúa generando titulares, no solo por la competencia en la pista, sino también por la presencia de figuras icónicas del deporte argentino.

Tras la impactante visita de Lionel Messi, Juan Martín Del Potro se sumó al apoyo de Franco Colapinto, demostrando una vez más el fervor deportivo que despierta el joven piloto argentino. Del Potro, conocido cariñosamente como la Torre de Tandil, expresó su entusiasmo y respaldo a Colapinto en declaraciones a ESPN, destacando el gran fin de semana que había tenido hasta el momento.

Su presencia en el paddock, junto a la de Messi y Rafael Nadal, ha transformado este Gran Premio en un evento verdaderamente especial, atrayendo miradas y generando un ambiente electrizante. La energía y el apoyo de estas leyendas del deporte argentino sin duda impulsarán a Colapinto en su búsqueda de un buen resultado en la carrera.

La visita de Messi, en particular, causó un revuelo considerable, comparable al que se vivió la semana pasada en Buenos Aires con la presencia de Colapinto. El caos mediático y la atención generada por estas figuras son testimonio de su enorme popularidad y del impacto que tienen en el público. Del Potro enfatizó su costumbre de asistir a las carreras de Fórmula 1 siempre que le es posible, buscando brindar su apoyo personal a los pilotos argentinos.

Esta vez, la oportunidad de compartir con Messi y Nadal añadió un componente adicional de emoción y camaradería a su experiencia. La escena de Del Potro, Messi y Nadal juntos en el paddock es una imagen que quedará grabada en la memoria de los aficionados al deporte. La conexión entre estos atletas de élite trasciende las disciplinas, demostrando un respeto mutuo y un apoyo incondicional.

El ambiente en el Gran Premio de Miami se ha convertido en una celebración del deporte argentino, con Colapinto como el centro de atención y con el respaldo de figuras legendarias que lo alientan a alcanzar sus sueños. La presencia de Antonela Roccuzzo y los hijos de Messi, Thiago, Mateo y Ciro, también contribuyó a crear un ambiente familiar y festivo en el box de Alpine.

Maia Reficco, la novia de Colapinto, se sumó a la celebración, compartiendo la emoción del momento con el equipo y los invitados especiales. La atmósfera de apoyo y camaradería es palpable, y se espera que impulse a Colapinto a dar lo mejor de sí en la pista.

La visita de Messi no se limitó a un simple saludo; el capitán de la Selección Argentina se tomó el tiempo de abrazar a Colapinto y posar para fotos, demostrando su genuino interés por el joven piloto. Este gesto de apoyo es un gran aliento para Colapinto, quien se siente honrado de contar con el respaldo de una leyenda como Messi.

La Fórmula 1, un deporte conocido por su glamour y sofisticación, se ha visto invadida por la pasión y el fervor argentino gracias a la presencia de estas figuras icónicas. El Gran Premio de Miami se ha convertido en un escaparate para el talento argentino, atrayendo la atención de todo el mundo. La historia de Colapinto, un joven piloto con un gran potencial, está inspirando a una nueva generación de deportistas argentinos a perseguir sus sueños.

El apoyo de Messi, Del Potro y Nadal es un testimonio de la importancia de la comunidad deportiva y del poder de la inspiración. La combinación de talento, pasión y apoyo es la clave para el éxito, y Colapinto tiene todo lo necesario para brillar en la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami promete ser una carrera emocionante, y la presencia de estas figuras icónicas del deporte argentino la convierte en un evento inolvidable.

La expectativa es alta, y todos esperan que Colapinto pueda dar una alegría a sus compatriotas con un buen resultado en la pista. La energía y el entusiasmo que se respiran en el paddock son contagiosos, y se espera que se trasladen a la carrera, creando un espectáculo emocionante para todos los aficionados





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