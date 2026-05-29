Del lente a la vida: la historia de amor de Lucas y Yesica, nacida en una fiesta de 15 años

Lucas Castro conoció a Yesica Zanetta mientras filmaba su fiesta de 15 años en 2005; dos años después retomaron el contacto, se enamoraron, se comprometieron bajo la nieve de Mendoza y se casaron en 2014, hoy dirigen juntos una productora audiovisual.

La historia de amor de Lucas Castro y Yesica Zanetta tuvo su origen en un escenario inesperado: la filmación del cumpleaños de 15 años de Yesica, en Mendoza , en mayo de 2005.

Lucas, entonces de 22 años, trabajaba como camarógrafo profesional y había sido recomendado por un amigo fotógrafo que estaba vinculado a la tía de Yesica, quien ella considera una segunda madre. Ese día, Lucas capturó cada instante de la fiesta, sin imaginar que la joven de 15 años que aparecía en pantalla sería la mujer con la que compartiría su vida durante casi dos décadas.

Dos años después, en 2007, los caminos de ambos se volvieron a cruzar y comenzaron a conocerse fuera del entorno de la cámara. El 22 de julio de 2007 formalizaron su noviazgo y, desde entonces, casi no volvieron a separarse. La relación fue documentada en una sucesión de imágenes: fotos del cumpleaños, de los primeros momentos juntos, del compromiso, de la boda y de los numerosos viajes que realizaron.

Cada fotografía quedó como testimonio de un vínculo que creció en paralelo al trabajo audiovisual de Lucas, quien fundó una productora que hoy comparte con Yesica. El 22 de julio de 2009, dos años después de iniciar su noviazgo, una nevada inesperada cubrió Mendoza y sirvió de escenario para que Lucas le propusiera a Yesica el compromiso. La escena, envuelta en nieve, parecía sacada de una película romántica y quedó grabada para siempre en los recuerdos de la pareja.

Cinco años más tarde, el 8 de marzo de 2014, se celebró la boda, consolidando una unión basada en el compañerismo, la confianza y la visión compartida de futuro. Yesica recuerda que esos 19 años al lado de Lucas han estado llenos de amor, aprendizaje y proyectos comunes. Afirma que, en el ámbito laboral, Lucas le enseñó gran parte de lo que hoy son como equipo, tomando decisiones juntos y manteniendo un enfoque de crecimiento mutuo.

Hoy, Yesica y Lucas dirigen la productora audiovisual que Lucas fundó, creando contenidos para importantes marcas nacionales e internacionales. A diferencia de muchas parejas que encuentran difícil combinar trabajo y vida personal, ellos afirman que la colaboración profesional ha reforzado su relación. Yesica destaca la capacidad de Lucas para ser romántico y detallista, sorprendiendo con gestos simples pero significativos.

Además, señala su impulso constante hacia adelante, su naturaleza inquieta y su habilidad para motivar y empujar proyectos. La pareja comparte actividades cotidianas como viajar, ir al cine, comer fuera y simplemente disfrutar del tiempo juntos. En los pequeños momentos diarios, Yesica confiesa: "Soy muy feliz todos los días a su lado".

Esta historia muestra cómo una sencilla filmación de una fiesta puede convertirse en el primer capítulo de una vida compartida, donde el amor y la profesión se entrelazan y se potencian mutuamente





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Historia De Amor Bodas Producción Audiovisual Mendoza Parejas Emprendedoras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Súper RIGI: las 9 claves del nuevo régimen para incentivar inversiones en industrias del futuroEl gobierno argentino presenta un nuevo régimen de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa para atraer inversiones de gran escala en industrias emergentes como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología e infraestructura digital, con el fin de posicionar al país como actor global.

Read more »

Evolución del management: del maltrato explícito al sofisticado según 'El Diablo Viste a la Moda'Un experto analiza cómo la figura de Miranda Priestly refleja la transformación del poder corporativo: de la humillación abierta a la presión encubierta mediante métricas, lenguaje terapéutico y corrección política, donde la diversidad superficial no garantiza cambios reales.

Read more »

Primer parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de María del Carmen VillanuevaEl Hospital Alemán de Buenos Aires difundió su primer parte médico oficial acerca del estado de salud de la exvedette María del Carmen Villanueva, destacando que se encuentra bajo estricto control clínico, sin ofrecer detalles sobre la evolución de su cuadro ni las circunstancias de su internación. El comunicado reafirma el compromiso de la institución con el secreto médico y la intimidad del paciente y su familia. La noticia retoma los antecedentes del grave accidente que sufrió Villanueva en 2021 en Punta del Este, donde cayó por una escalera, resultó con una lesión craneal grave que requirió operación de urgencia y posterior rehabilitación neurológica. Posteriormente, en 2022, enfrentó una infección por bacteria intrahospitalaria. A pesar de los avances en su recuperación, como la recuperación de la voz y parte de la movilidad en un brazo, aún presenta limitaciones en la movilidad de las piernas.

Read more »

A dos meses del inicio del Torneo Clausura, los dos equipos que ya comienzan la pretemporadaA pesar de que falta mucho tiempo para que arranque el próximo campeonato, hay dos clubes que no pierden el tiempo y ya arrancaron con los trabajos precompetitivos.

Read more »