Definidos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026

Se sorteó el fixture de los octavos de final del Torneo Apertura 2026, con clásicos como River-San Lorenzo y Talleres-Belgrano como platos fuertes. Los partidos se jugarán a partido único y en la cancha del mejor clasificado.

Ocho llaves, 16 equipos, un título en juego. El torneo Apertura definió en la noche del lunes las series de los playoffs que consagrarán al campeón del primer certamen de la temporada 2026 de la Liga Profesional.

Se jugarán a partido único y en la cancha del mejor equipo clasificado en la etapa regular; sin ventaja deportiva, en caso de empate se recurrirá a los 30 minutos de tiempo suplementario y en caso de persistir la igualdad se ejecutarán penales. Los cruces se sellaron este lunes, después que Instituto le ganó por 2-0 Estudiantes, de Río Cuarto, pero no le alcanzó la diferencia de goles, y Defensa y Justicia desperdiciara su oportunidad al caer 2-1 con Gimnasia, en Mendoza.

Unión, que el sábado rescató un empate agónico con Talleres (1-1), se quedó entonces con el último de los 16 boletos. Dos clásicos animarán los octavos de final: River recibirá a San Lorenzo y Talleres con Belgrano paralizarán gran parte de la provincia de Córdoba.

La Copa Sudamericana se entremezcla en la agenda de los Millonarios y el Ciclón, que tendrán largos viajes: River jugará el jueves con Carabobo en Caracas, mientras que este martes San Lorenzo visitará a Deportivo Cuenca, a 190 kilómetros de Guayaquil. Los dos son punteros en sus grupos, pero el rival es el escolta y solo el primer puesto asegura el pasaje a los 8avos de final; el segundo jugará 16avos. ante el tercero de los grupos de la Copa Libertadores.

Las caídas en el clásico con Boca y el cierre con derrota frente a Atlético Tucumán, los dos en el Monumental, resultados que alimentaron el descontento en Núñez, donde el ciclo que lidera Eduardo Coudet tiene un rodaje de 12 partidos -reemplazó a Marcelo Gallardo-, aunque el equipo no logró escapar de las irregularidades en el rendimiento que acorralaron a su antecesor. San Lorenzo también cambió de entrenador –Gustavo Álvarez tomó el lugar de Damián Ayude- y el fin de semana sufrió el primer traspié en nueve partidos.

Una llave que servirá de alivio y combustible espiritual para el ganador y que rodeará de fantasmas al vencido. Córdoba vibrará el sábado con Belgrano y Talleres, que acumulan siete empates consecutivos en el historial. La T será local en el estadio Mario Kempes, que a su vez será el escenario de la final, el 24 de mayo.

El DT Carlos Tevez -asumió en julio de 2025- reactivó a un equipo que estuvo enredado con el descenso la temporada pasada y ahora se ilusiona con romper el hechizo de ser el equipo del interior con más mata-mata, aunque sin títulos. Los Piratas llegarán fortalecidos por la goleada 4-0 sobre Sarmiento y reaparecen en los playoffs, tras ausentarse en 2024 y 2025. Estudiantes e Independiente Rivadavia ganaron sus zonas y ambos juegan la Copa Libertadores.

El Pincha es el último ganador en playoffs –Clausura 2025- y con cambio de técnico -Cacique Medina reemplazó a Eduardo Domínguez, que empezó el torneo- y de piezas –se marcharon Santiago Ascacibar y Cristian Medina... -, mantiene la competitividad y se medirá con Racing, a quien derrotó en la final del año pasado.

La Academia cedió vigor: se clasificó con angustia, con escaso funcionamiento y tiene varios jugadores tocados: el DT Gustavo Costas no contará con Ezequiel Cannavo, lesionado, ni con Baltasar Rodríguez, suspendido. El clima espeso invadió la parte celeste y blanca de Avellaneda.

La Lepra mendocina es el equipo que más puntos sumó en la etapa regular (34) y tiene puntaje ideal en la Copa Libertadores, será local ante Unión, que se clasificó tras la derrota de Defensa y Justicia ante Gimnasia, de Mendoza. Los santafesinos ganaron apenas uno de los últimos ocho partidos. Boca tiene la cabeza en Guayaquil, porque la Copa Libertadores se impone en el programa: el martes jugará con Barcelona. De regreso, se enfocará en Huracán.

Los playoffs en 2025 lo colmaron de frustraciones a los xeneizes, eliminados por Independiente y Racing, respectivamente. En este formato no se consagra desde la Copa de la Liga 2022. El Globo, que fue finalista del torneo Apertura 2025 -cayó con Platense- recuesta el sueño en el poder de fuego del ecuatoriano Jordy Caicedo y en las manos de su arquero Hernán Galíndez.

Por cómo quedaron conformadas las llaves, con el Xeneize de un lado y el Millonario por el otro, sólo se podrían medir en la final, a disputarse en el Mario Kempes el 24 de mayo. Desde 2021, el equipo que hace de local en el duelo entre Rosario Central e Independiente no pierde. Pasaron ocho juegos y en el Gigante de Arroyito el Rojo intentará romper esa serie y festejar como lo hizo cinco años atrás.

Como argumento tiene al artillero del torneo, Gabriel Ávalos (9 goles) y al DT campeón de la Liga Profesional 2024, Gustavo Quinteros; también tiene una cara opuesta; es, junto a Unión, quien más goles recibió (20) de los 16 clasificados. Con Argentinos vs. Lanús y Vélez ante Gimnasia (LP), se completará la primera ronda eliminatoria





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