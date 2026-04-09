Definidas las empresas habilitadas para competir por las concesiones viales: Aubasa y Sacde fuera de carrera

El Gobierno de Milei define las empresas que avanzan en la licitación de autopistas y rutas, excluyendo a Aubasa y Sacde. Se anticipan disputas políticas y judiciales, y se detallan las nuevas tarifas y estaciones de peaje.

Cuarenta días después de la recepción de ofertas y en medio de una creciente tensión con la administración de Axel Kicillof, el Gobierno de Javier Milei ha finalizado la identificación de las empresas que no cumplieron con los requerimientos del pliego y aquellas que avanzan en la competencia por las concesiones de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226.

La comisión evaluadora, encargada de analizar las ofertas para los tramos 'Sur-Atlántico-Acceso Sur' y 'Pampa', ha excluido a siete empresas participantes, entre las que destacan la estatal Aubasa, concesionaria bonaerense de la autopista Buenos Aires-La Plata y la autovía 2, y Sacde, constructora bajo el control de Marcelo Mindlin. La exclusión de Aubasa amenaza con desencadenar una fuerte disputa política y judicial entre la Nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, denunció que la administración de Milei estaba 'entorpeciendo la licitación' para apartar a Aubasa, sugiriendo un posible 'negociado' en la adjudicación a operadores privados con el objetivo de aumentar tarifas y el número de cabinas de peaje. Según la justificación oficial, la descalificación de Aubasa se basa en que 'no demostró el cumplimiento de los requisitos de experiencia mínima de 10 años en obras viales', argumentando que la documentación presentada no acredita la ejecución directa de las obras invocadas. Para los funcionarios nacionales, la participación indirecta o subcontratación de Aubasa 'no es suficiente para demostrar experiencia en los términos exigidos, ya que no evidencia la capacidad técnica propia del oferente para llevar a cabo obras de la magnitud requerida'. En el caso de Sacde, la decisión de exclusión se atribuye al incumplimiento de los índices de 'endeudamiento y solvencia económica y técnica' establecidos en los pliegos. Además de Aubasa y Sacde, fueron descalificadas las empresas JCR-Rovella Carranza; Edmacar; Pelque-OCSA y el consorcio IEBC-Centro Construcciones (Cecosa)-Basa Construcciones.\En cuanto al tramo 'Sur-Atlántico-Acceso Sur', que abarca 1.325 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226, las empresas que permanecen en la competencia son: Roggio-Chediak Vial Agro-Fontana Nicastro Panedile-Supercemento-Eleprint Creditech-Ceosa Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco CPC, constructora de Cristóbal López. Para el tramo 'Pampa', que incluye 546 kilómetros de la RN 5, desde Luján hasta Santa Rosa, la capital de La Pampa, las empresas habilitadas para la siguiente fase, la apertura de ofertas económicas, son: Vial Agro-Fontana Nicastro CN Sapag CPC Ceosa Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco Merco Vial-Lemiro Pietroboni. Si no se presentan objeciones o impedimentos legales, las propuestas económicas de los oferentes se abrirán la próxima semana, momento en que se conocerán las tarifas de peaje propuestas para financiar las obras y la gestión de las autopistas y rutas involucradas. Las tarifas de peaje no podrán exceder los valores máximos fijados por el Gobierno para cada tramo, los cuales oscilan entre un 33% y un 173% por encima de los precios actuales cobrados por Corredores Viales, la empresa estatal. Se planea agregar diez estaciones de peaje a las diez existentes una vez que ambos tramos pasen a manos privadas.\En el subtramo 'Acceso Sur', que abarca 50 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza, se mantendrán las dos estaciones troncales de peaje ubicadas cerca del Mercado Central y Tristán Suárez. En este caso, la tarifa máxima de peaje para un automóvil será de $2.000 por cabina, frente al valor actual de $1.500. Para el subtramo 'Sur', que comprende 870 kilómetros de las RN 3 y 205, los pliegos establecen la adición de siete nuevas estaciones de peaje a las dos actuales (Uribelarrea y Cañuelas), ubicadas en Saladillo, Unzué, Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego. En ambas rutas, la tarifa máxima de peaje por cabina será de $4.000, en comparación con los $1.500 actuales. En el subtramo 'Atlántico', que abarca 404 kilómetros de la RN 226 entre Mar del Plata y Bolívar, el valor máximo de peaje también será de $4.000, frente a los $1.500 actuales. Se agregará una nueva estación de peaje en Vallimanca a las tres existentes. Finalmente, en el tramo 'Pampa' de la RN 5, se sumarán dos nuevas estaciones de peaje en Gorostiaga y Lonquimay a las ya existentes en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen





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