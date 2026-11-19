Fundación Mediterránea y EcoGo alertan sobre un faltante de entre 17.000 y 20.000 millones de dólares para afrontar vencimientos de deuda en 2027 y el pago al FMI.

Un informe conjunto de la Fundación Mediterránea y la consultora EcoGo revela una grave brecha financiera en las proyecciones económicas de Argentina. Ambas instituciones coinciden en que el Gobierno carece de entre 17.000 y 20.000 millones de dólares para cubrir los vencimientos de deuda en moneda extranjera programados para 2027. Esta cifra incluye además el pago neto correspondiente al Fondo Monetario Internacional ( FMI), marcando un punto crítico tras años de flujo positivo hacia el país.

Brecha de liquidez para cubrir deuda 2027

Los datos presentados por estos análisis señalan que Argentina enfrentará vencimientos del Tesoro Nacional y del Banco Central por un monto total de 28.000 millones de dólares. En el mismo periodo, el Estado debe transferir 5.600 millones de dólares netos al FMI. Fundación Mediterránea estima que, considerando las fuentes de financiamiento actuales, el país necesita cubrir un faltante de 17.000 millones de dólares. Este volumen requeriría un uso intensivo de las reservas del banco central para evitar la default.

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La consultora EcoGo ofrece una proyección aún más amplia, calculando que se necesitan más de 20.000 millones de dólares para cumplir con todos los compromisos en moneda extranjera. El desglose detallado de la consultora muestra que el Tesoro tiene vencimientos por 23.033 millones de dólares, pero solo cuenta con fuentes de financiamiento estimadas en 6.784 millones. Esto genera un gap inicial de 16.250 millones que se amplía a 20.663 millones al sumar los vencimientos del BOPREAL del Banco Central .

Posiciones sobre solvencia y riesgo país

Los expertos de Fundación Mediterránea argumentan que el problema de la deuda externa argentina es de liquidez, no de solvencia, situando la deuda en torno al 40 por ciento del PIB. Sin embargo, critican que el Gobierno no aprovechó periodos con un Riesgo País cercano a los 400 puntos para realizar canjes de deuda, similar a lo ejecutado por Ecuador. El riesgo país supera actualmente los 800 puntos, lo que encarece significativamente cualquier operación financiera nueva.

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Sobre el origen del incremento del Riesgo País , el informe de la fundación atribuye seis de cada diez puntos adicionales a factores locales, desmintiendo justificaciones oficiales que apunten exclusivamente al contexto internacional. No obstante, señalan que la imagen de los principales dirigentes de la oposición también contribuye a la desconfianza del mercado. Este escenario exige reactivar el crédito al sector privado para recuperar la actividad económica, un objetivo considerado político de primer orden.

Impacto en reservas y superávit fiscal

A pesar del desafío en divisas, el balance externo para 2026 se proyecta superavitario, explicando la mejora de aproximadamente 9.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central experimentada durante el año en curso. Este saldo positivo se compone de un superávit comercial estimado en 7.000 millones de dólares y flujos de capitales favorables. No obstante, la acumulación de reservas se presenta como una exigencia incómoda para el Ejecutivo en un año electoral.

El panorama en moneda local es más holgado. Las necesidades de financiamiento ascienden a 117,6 billones de pesos, mientras que las fuentes previstas alcanzan los 152,7 billones, lo que arroja un excedente de 35,1 billones. Sin embargo, esta situación en pesos no resuelve el agujero en dólares. El Gobierno deberá conseguir divisas mediante colocaciones de deuda, organismos internacionales, compras al Banco Central o acuerdos bilaterales, en un contexto donde las elecciones pueden condicionar el acceso al crédito.

Esterilización monetaria y próximos pasos

La política de esterilización monetaria, que busca absorber pesos liberados por la compra de dólares, se ha moderado recientemente. Fundación Mediterránea advierte que el sendero se complicará, ya que la emisión por compra de divisas debe compaginarse con los resultados de las licitaciones de bonos domésticos en cada vencimiento. Esta tensión entre la gestión de liquidez local y la acumulación de reservas externas definirá la estabilidad financiera en los próximos meses.