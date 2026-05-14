Defensor Ubeira pide disculpas por insultos contra Stornelli en audiencia

El defensor Juan Manuel Ubeira debió pedir disculpas por insultos contra el instructor de la causa, Carlos Stornelli, en una audiencia. El incidente ocurrió cuando Ubeira discutía la legalidad de la instrucción original y soltó un insulto contra Stornelli. El juez Enrique Méndez Signori exigió disculpas y advirtió que Ubeira era impertinente al objeto del juicio.

Tras quedar registrado un exabrupto en plena audiencia, el defensor Juan Manuel Ubeira debió pedir disculpas, pero ratificó su inconformidad personal contra el instructor de la causa.

El incidente ocurrió en la audiencia del martes pasado, cuando el letrado insultó al fiscal Carlos Stornelli y relató que discutían la legalidad de la instrucción original. El juez Enrique Méndez Signori, presidente del tribunal, exigió disculpas y advirtió que el letrado era impertinente al objeto del juicio. El rencor entre ambos tiene un trasfondo judicial complejo, ya que Ubeira acusó al fiscal en el pasado mediante una cámara oculta y Stornelli fue sobreseído en la causa Cuadernos.

Ahora, en el actual juicio, el abogado cuestiona duramente la legalidad de la instrucción original y la participación de Stornelli en la investigación. Este incidente se suma a una lista de situaciones que han quebrado la solemnidad del proceso, como la aparición del exjefe de Gabinete con el torso desnudo frente a cámara o un empresario siguiendo la audiencia desde su cama





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