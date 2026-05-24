Defensor regresó a Inglés al equivocarse la rehabilitación en Argentina

El defensor argentino comenzó una rehabilitación en Inglaterra, pero luego regresó a Argentina para verse en la final del Torneo Apertura en Belgrano antes de su convocatoria a la Selección Argentina para los juegos amistosos contra Honduras y Estados Unidos. Además, tuvo que enfrentar críticas y polémicas tanto en Inglaterra como en Argentina.

Tras las críticas que generó su aparición en la Argentina una vez que el Pirata pasó a la final del Apertura, el defensor debió regresar a Inglaterra sin llegar a presenciar el desenlace ante River.su decisión de viajar a la Argentina y mostrarse en Belgrano de cara a la final del Torneo Apertura con River sigue en la búsqueda de coronarse en el fútbol argentino.donde continuará con la recuperación de su lesión y Lo que comenzó como un gesto simpático y de alto contenido de pasión de parte del defensor mutó rápidamente aEl cordobés apareció en la Argentina el lunes, el día después del histórico pase a la final del Pirata, tal como en una reacción a la noticia del triunfo celeste en la semifinal ante Argentinos Juniors.

En ese momento, de este lado del globo celebraron el sentido de pertenencia con el club que lo vio nacer futbolísticamente, pero, con el punto cúlmine de definición la temporada entrenándose en las instalaciones de Belgrano, como parte del plan de regreso tras la lesión ligamentaria de rodilla que lo mantiene inactivo hace un mes, sin evitar que la polémica escalara al punto de El compacto del triunfo de Chelsea sobre Tottenham





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