El Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, Carlos Galoppo, firmó cinco acuerdos con instituciones de Bolivia, Venezuela, Honduras, Andorra y Cataluña para fortalecer la defensa de derechos humanos mediante cooperación técnica y capacitación conjunta.

La institución amplió significativamente sus vínculos con organismos de Derechos Humanos de Bolivia, Venezuela, Honduras, Andorra y Cataluña, en un paso estratégico para fortalecer la protección de los ciudadanos a nivel global. Los cinco acuerdos permiten compartir experiencias, impulsar capacitaciones y trabajar sobre problemáticas comunes que afectan a las comunidades migrantes y residentes.

Firmas clave con Andorra y Venezuela

El convenio entre el Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, Carlos Galoppo, y el representante del Raonador del Ciutadà de Andorra, Xavier Cañada Bonachea, se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este acuerdo establece una base sólida para el intercambio técnico y la colaboración institucional entre ambas jurisdicciones.

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Por otra parte, el acuerdo institucional con la Defensora del Pueblo de Caracas, Venezuela, Eglée González Lobato, busca atender las dificultades que pueden enfrentar las personas de nacionalidad venezolana que viven o se encuentran en Córdoba. Las acciones previstas incluyen orientación sobre documentación, trámites migratorios, salud, educación, trabajo, seguridad social y acceso a la Justicia.

Cooperación con comunidades bolivianas y hondureñas

La cooperación con Bolivia y Honduras se centra en generar espacios de escucha con las comunidades, conocer sus necesidades y desarrollar acciones para prevenir situaciones de xenofobia, racismo, discriminación y violencia de género. Estos convenios facilitan la atención y el seguimiento de consultas, mejorando la comunicación entre los organismos de ambos países.

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Cada convenio tiene sus particularidades, pero todos comparten un mismo propósito: facilitar el intercambio de experiencias y promover el trabajo conjunto entre instituciones que defienden los derechos de las personas. Se contemplan actividades desde capacitaciones y encuentros técnicos hasta investigaciones, intercambio de información y propuestas de educación en Derechos Humanos.

Impulso digital y protección infantil en Cataluña

El acuerdo con Cataluña incorpora el uso responsable de datos e inteligencia artificial, la transformación digital, la investigación y la incorporación de nuevas herramientas para el trabajo institucional. Además, contempla actividades de formación, mediación y gestión de conflictos, así como investigaciones sobre las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

Los aspectos más importantes incluyen compartir conocimientos sobre la atención a la ciudadanía, la recepción de reclamos y las herramientas que utilizan los organismos para acompañar a las personas cuando sus derechos son vulnerados. El intercambio de experiencias, la formación y la cooperación permitirán desarrollar nuevas propuestas para fortalecer la defensa de los derechos humanos.