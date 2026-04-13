Defensa y Justicia vs Talleres: Un Duelo Crucial en el Torneo Apertura 2026

Defensa y Justicia y Talleres se enfrentan en un partido clave de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos buscan recuperarse de sus recientes derrotas y afianzarse en la zona de clasificación. El partido se jugará en el estadio Norberto Tomaghello.

Defensa y Justicia y Talleres se enfrentarán este lunes a partir de las 16:30 en un encuentro crucial en el estadio Norberto Tomaghello, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 . Ambos equipos, que compiten en la Zona A, llegan con la necesidad de redimirse tras haber sufrido derrotas en sus últimas presentaciones, aunque aún se mantienen dentro de las posiciones que dan acceso a los playoffs.

Esta situación añade un atractivo extra al enfrentamiento, ya que una victoria podría ser determinante en la etapa final de la fase regular. El equipo de Florencio Varela viene de experimentar un duro revés en Córdoba, donde cayó por 2-0 ante Instituto, resultado que, además, puso fin a su racha invicta en el campeonato. A pesar de este tropiezo, el conjunto dirigido por Mariano Soso se encuentra en la quinta posición con 19 puntos, por lo que un triunfo les permitiría igualar momentáneamente a Vélez y reforzar su candidatura. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Halcón: Lucas Souto no estará disponible debido a la expulsión que sufrió en el último partido, un encuentro que generó controversia después de que el entrenador denunciara a Andrés Merlos por un supuesto "destrato constante" hacia sus jugadores. Por parte de Talleres, la situación también exige una reacción. El equipo cordobés había mostrado una notable mejoría, con una racha de cuatro partidos sin perder, pero sufrió un revés en su última presentación al caer 1-0 frente a Boca en el estadio Mario Alberto Kempes. Este resultado frenó su impulso, aunque todavía se mantiene en la zona de clasificación. En este contexto, su entrenador, Carlos Tevez, expresó una reflexión que refleja el momento del equipo: "El equipo necesita seis meses más de trabajo para estar a punto. Si logramos clasificarnos para los playoffs, podemos competir contra cualquiera". La T es consciente de que sumar tres puntos en Varela no solo le permitiría consolidar su lugar entre los ocho mejores, sino también llegar con mayor confianza a las fechas decisivas del torneo. En un campeonato sumamente equilibrado, cada punto puede marcar la diferencia y los márgenes de error se reducen cada vez más. Con ambos equipos necesitados y con fuertes aspiraciones de clasificación, el duelo promete intensidad y protagonismo. El equipo local buscará hacerse fuerte en casa y dejar atrás su primera derrota, mientras que la visita intentará dar el golpe para reafirmar su crecimiento. En juego hay mucho más que tres puntos: la posibilidad de encaminar su futuro inmediato en el certamen. Alexandro Maidana anotó un espectacular gol para abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo: Defensa y Justicia vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto. Defensa y Justicia vs. Talleres: posibles alineaciones. Defensa y Justicia: El entrenador aún no ha dado a conocer la posible alineación que utilizará en el partido, se espera que confirme la formación en las próximas horas. DT: Mariano Soso. Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Maidana; Cáceres, Galarza, Juan Sforza y Cristaldo; Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez. Defensa y Justicia vs. Talleres: otros detalles. Hora: 16.30. Estadio: Norberto Tomaghello. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Hector Paletta. TV: ESPN Premium





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