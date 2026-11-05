Defensa define torneo anual en simultáneo: Boca, Argentinos y Estudiantes en el foco

La Asociación dispuso una jornada decisiva el 7 de noviembre para definir el título anual. Boca, Argentinos y Estudiantes de Río Cuarto disputan la corona en tres partidos clave.

La Asociación del Fútbol Argentino estructuró una jornada crítica para culminar el torneo anual, concentrando la definición del campeonato en una sola fecha. El evento oficial reunió a los referentes, entrenadores y presidentes de los clubes involucrados en la pelea por el título para explicar las condiciones finales de la competencia.

El escenario final se concretará este sábado 7 de noviembre, comenzando a las 17.30 horas, con tres encuentros disputados de manera simultánea en todo el país. Esta decisión busca garantizar la equidad deportiva, evitando que el resultado de un partido influya desproporcionadamente en la clasificación de los demás competidores restantes.

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Clasificación y diferencias técnicas

La tabla de posiciones muestra una competencia extremadamente pareja entre los tres equipos finalistas. Boca Juniors se mantiene como el líder con 60 puntos, ostentando la primera ubicación del certamen. Por su parte, Argentinos Juniors suma la misma cantidad de puntos, aunque se ubica por debajo en el ordenamiento general debido a una menor diferencia de goles en su favor.

Estudiantes de Río Cuarto completa el trío de aspirantes al trofeo con 59 unidades, quedando a solo una distancia del liderato. Esta diferencia mínima de un solo punto garantiza que la definición del campeonato dependerá exclusivamente de los resultados deportivos en el campo de juego durante la última jornada.

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Declaraciones de Estudiantes de Río Cuarto

Ignacio Ovando, reconocido como una de las jóvenes figuras del plantel, participó en la conferencia de prensa junto al director técnico Jorge Almirón y al presidente Leandro Paredes, transmitiendo su intervención a través de la plataforma Zoom. El club de Río Cuarto reconoció la importancia crítica del jugador, destacando que perderlo representa un desafío complejo para la entidad.

La dirigencia y el cuerpo técnico señalaron que Juli está demostrando un rendimiento sólido para cubrir la posición, pero enfatizaron que se trata de la baja de un referente clave. A pesar de las bajas, el club confía en la profundidad de su plantilla y en la capacidad de sus competidores internos para mantener el nivel competitivo requerido.

El equipo de Río Cuarto ha logrado mejorar su rendimiento deportivo en tres puntos respecto al semestre anterior, logrando un historial positivo en sus enfrentamientos locales. La dirigencia anticipa una atmósfera festiva en su estadio, donde se inaugura una tercera bandeja que se prevé que permanecerá completamente repleta de aficionados.

Programación de la jornada final

La agenda oficial establece tres choques directos que definirán el futuro inmediato de cada institución. Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia en su localía, buscando consolidar su liderazgo o empatar la igualdad con el siguiente clasificado.

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Argentinos Juniors se enfrentará a Huracán en un duelo de alta intensidad para asegurarse un puesto de honor en la clasificación general. Finalmente, Estudiantes de Río Cuarto jugará ante Rosario Central, un partido que no solo define su clasificación, sino también la posibilidad de alcanzar la primera posición.

Todos los equipos han demostrado un nivel competitivo alto durante la temporada, lo que promete un cierre de competencia emocionante. La estructura del evento oficial buscó transmitir tranquilidad y claridad sobre los procedimientos, preparando a los clubes para una celebración que promete ser significativa para toda la comunidad futbolística involucrada.