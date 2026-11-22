La defensa de Santiago Peña denuncia que su reclusión en la prisión militar Viñas Cué es peor que en el REP, solicitando al juez Osmar Legal la mejora de las condiciones.

La defensa legal de Santiago Peña Palacios ha presentado un reclamo formal ante el juez penal de Garantías Osmar Legal, argumentando que las condiciones actuales de su reclusión en la prisión militar Viñas Cué son significativamente peores que las que disfrutaba anteriormente. Ricardo Preda, letrado del exmandatario, sostiene que este cambio arbitrario no solo carece de sustento jurídico adecuado, sino que también está causando graves efectos psicológicos en el imputado por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Crítica a las limitaciones horarias en la prisión

Según el documento presentado por el abogado Preda, el expresidente solo cuenta con cuatro horas diarias de esparcimiento fuera de su celda. Esto implica que permanece encerrado durante las veinte horas restantes del día. La defensa contrasta esta restricción estricta con el régimen al que están sujetos otros reclusos en las instalaciones, quienes habitualmente tienen permiso para salir de sus celdas entre las 7:00 y las 19:00 horas. Esta diferencia de tratamiento es el eje central de la queja legal presentada ante los tribunales paraguayos.

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Además de la limitación temporal, el escrito señala un impacto negativo en la población carcelaria general. El traslado de Santiago Peña a Viñas Cué ha obligado a las autoridades a aislar a otros detenidos mientras el exmandatario realiza sus horas de actividad física al aire libre. Esta medida de seguridad adicional ha sido percibida por los internos como un perjuicio directo a su rutina, generando un ambiente de tensión que la defensa utiliza para reforzar el argumento de que el trato dispensado al exjefe de estado es desproporcionado y injusto.

Comparación con las instalaciones del REP

Un punto crucial de la defensa es la comparación directa con el Reclusorio de Estado (REP), donde Santiago Peña permanecía antes de su traslado. Fuentes judiciales confirmaron que en el REP se había habilitado un gimnasio equipado con aparatos nuevos, instalado en un espacio que anteriormente funcionaba como sala de reuniones del Estado Mayor. Este área fue remodelada utilizando fondos donados por Taiwán e inaugurada en octubre de 2025 por el propio Peña, quien retiró muebles, mesas y sillas para instalar caminadoras, bancos para abdominales y mancuernas.

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Ricardo Preda insiste en que las condiciones del lugar donde se encontraba anteriormente eran objetivamente mejores que las actuales. El letrado afirma que, sin motivo legal alguno, el Juzgado ha empeorado la situación de su defendido, desnaturalizando el objeto de la prisión preventiva. Para la defensa, la medida cautelar se ha convertido en una pena anticipada debido a la degradación de la calidad de vida que sufre el imputado, afectando seriamente su integridad psíquica y física en el nuevo entorno de detención.

Cuestionamiento a la rapidez del traslado judicial

La defensa también ha objetado la celeridad con la que se ejecutó la orden de traslado. Preda señaló que el juez Osmar Legal emitió la decisión a menos de 18 minutos de recibir el expediente informático, lo que sugiere que probablemente no contó con el expediente físico para una evaluación adecuada. El escrito critica que no se requirió ningún informe previo y que la providencia no explica la motivación de la decisión ni justifica por qué se modifica la situación ordenada por el interlocutorio 360 del 7 de noviembre.

Frente a estas irregularidades procesales, la defensa ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías que tome medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y proteger la integridad del procesado. Mientras tanto, la situación jurídica se mantiene compleja, ya que otros imputados relacionados con el colapso de Ueno Bank, como los exdirectivos, se encuentran en la ex Tacumbú, y las exautoridades del BCP, entre ellas Carlos Carvallo y Marco Aurelio González, cumplen prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.