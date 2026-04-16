Defensa de Lucas Pertossi pide excarcelación tras cumplirse plazo de prisión preventiva

Los abogados de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, solicitan su liberación argumentando que se cumplió un plazo razonable de prisión preventiva y que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. La familia de la víctima rechaza el pedido.

La defensa de Lucas Pertossi , uno de los ocho rugbiers condenados por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa , ha presentado recientemente un recurso ante la Justicia de Dolores solicitando la excarcelación de su cliente. Los abogados argumentan que Pertossi, de 27 años, ha permanecido en prisión preventiva desde 2020 y que, por lo tanto, se ha cumplido un plazo razonable para su liberación.

Este movimiento judicial se produce tras una petición previa ante la Corte Suprema de la Nación, donde se solicitó la nulidad del juicio que culminó con la condena de Pertossi y sus compañeros. Los representantes legales de Lucas Pertossi, Ignacio Nolfi y Rolando Brown, sostienen que no existe en la actualidad un riesgo de fuga ni la posibilidad de que su defendido entorpezca futuras investigaciones. Alegan que las pruebas fundamentales en su contra ya fueron presentadas y analizadas durante el proceso judicial anterior, lo que reduce la necesidad de mantenerlo privado de libertad. Lucas Pertossi fue sentenciado en 2023 a 15 años de prisión por su participación en el ataque que acabó con la vida de Fernando Báez Sosa, un adolescente que fue agredido salvajemente en la madrugada del 18 de enero de 2020, a las afueras del boliche Le Brique en Villa Gesell. En dicho ataque también estuvieron involucrados sus primos, Ciro y Luciano Pertossi. La defensa de Lucas Pertossi considera que su implicación en el suceso fue limitada y menor en comparación con la de otros coimputados. Durante el juicio de 2023, la estrategia legal compartida por los ocho acusados, según los abogados, pudo haber condicionado la defensa individual de Lucas. Es importante recordar que, a diferencia de Lucas, sus primos Ciro y Luciano Pertossi, junto con Máximo Thomsen, Enzo Comelli y Matías Benicelli, recibieron condenas de cadena perpetua. Ayrton Viollaz y Blas Cinalli también fueron sentenciados a 15 años de prisión, al igual que Lucas. Antes de esperar una posible resolución favorable de la Corte Suprema, la defensa de Lucas Pertossi ha presentado un recurso subsidiario ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. En este recurso, se pide explícitamente la excarcelación inmediata de su cliente, argumentando que la prisión preventiva actual no debe convertirse en una pena anticipada. De manera alternativa, en caso de no prosperar la excarcelación plena, solicitan una morigeración de la medida cautelar, proponiendo que Lucas Pertossi cumpla el resto de su proceso en arresto domiciliario. Para respaldar esta petición, el abogado Rolando Brown ha presentado un informe socioambiental detallado, señalando a familiares y allegados de Lucas Pertossi, residentes en Zárate, como potenciales garantes de su comparecencia ante la justicia, asumiendo que su regreso sería a su ciudad natal. La familia de Fernando Báez Sosa, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, ha manifestado su rechazo rotundo a este pedido de excarcelación. Argumentan que, si bien los plazos de prisión preventiva se han extendido debido a la complejidad del caso, existe una condena vigente desde 2023, la cual, a pesar de no estar firme por las apelaciones pendientes ante la Corte Suprema, refleja la gravedad de los hechos. La causa continúa bajo la jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores





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