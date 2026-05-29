Decreto otorga bono de 70.000 pesos a pensionados que cobran el haber mínimo

El gobierno, a través de un decreto firmado por Javier Milei y su gabinete, estableció un bono de 70.000 pesos para los afiliados de la ANSES que perciben el haber mínimo, con pagos programados en junio según el último dígito del DNI.

El Gobierno nacional anunció, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial este viernes, la creación de una asignación extraordinaria de 70.000 pesos destinada a los afiliados de la ANSES que perciben el haber mínimo .

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca compensar la falta de actualización de los haberes mínimos desde el mes de marzo de 2024 y mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los pensionados más vulnerables. En el texto del decreto se especifica que el bono no podrá ser descontado ni considerado para el cálculo de otras prestaciones, garantizando que el importe se entregue íntegramente a los beneficiarios.

Según la información proporcionada por la ANSES, la suma adicional de 70.000 pesos será abonada en el mes de junio a los jubilados y pensionados que cobren hasta el haber mínimo, lo que elevará su ingreso mensual a aproximadamente 201.659 pesos. Esta ayuda está dirigida a las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y a las madres de siete hijos, grupos que históricamente han dependido de la asistencia estatal para cubrir sus necesidades básicas.

La actualización por inflación de las prestaciones se realizará el próximo mes, pero mientras tanto el bono actúa como un refuerzo puntual para evitar que la pérdida del poder adquisitivo siga afectando a estos sectores. El calendario de pagos quedó definido según los dígitos finales del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Los afiliados con DNIs terminados en 4 y 5 recibirán el abono el miércoles 10 de junio; los que tengan el número 2 también el 10 de junio; los que terminen en 5 el martes 16 de junio; y los que finalicen en 8 el viernes 19 de junio. Esta distribución escalonada busca facilitar la operatividad del sistema de pagos y evitar congestiones en las plataformas bancarias y en la propia ANSES.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende responder de manera inmediata a la presión social y a las demandas de los sectores más desfavorecidos, al tiempo que mantiene el compromiso de ajustar las pensiones en los próximos meses conforme a la evolución del índice de precios al consumidor





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