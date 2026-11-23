Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 confirmando que el feriado por la Inmaculada Concepción no se traslada. Sin embargo, los vecinos de Coronel Pringles disfrutarán de un descanso extendido.

El Gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei , oficializó mediante la firma del Decreto 614/2025 que el feriado nacional por el Día de la Virgen se celebrará estrictamente el martes 8 de diciembre. Esta decisión legal cierra definitivamente cualquier expectativa de un traslado administrativo de la jornada festiva para otros días de la semana, estableciendo un calendario laboral claro para todo el territorio argentino excepto en zonas con asuetos locales específicos.

Inamovibilidad del feriado nacional

La resolución presidencial establece que la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María es una fecha inamovible dentro del calendario laboral oficial. Aunque la normativa general, contenida en la Ley 27.399, permite trasladar ciertos feriados para fomentar el turismo interno, este mecanismo de reprogramación no aplica a esta celebración religiosa particular.

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Por lo tanto, a pesar de que la fecha cae en un martes, lo que habitualmente genera confusión y rumores sobre posibles extensões del fin de semana laboral, el descanso se mantendrá exclusivamente en su día original. No existirán cambios de fecha ni reprogramaciones que afecten la carga horaria de los empleados nacionales o provinciales en general.

Excepción en Coronel Pringles

No obstante, existe una excepción geográfica importante que beneficia a los habitantes del municipio bonaerense de Coronel Pringles . En esta localidad, el lunes 7 de diciembre será declarado asueto oficial por tratarse de la fecha fundacional de la ciudad. Este hecho transforma lo que sería una jornada laboral común en un día libre para la mayoría de la población local.

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Para los trabajadores del sector público municipal y del sector bancario en Coronel Pringles, el descanso del lunes 7 de diciembre es obligatorio. Por su parte, las empresas privadas en esa zona quedan a discreción de sus empleadores respecto al otorgamiento de este día libre específico, aunque la realidad económica suele favorecer el cierre.

Consecuencias de un fin de semana extendido

La superposición de calendarios otorgará a los residentes de Coronel Pringles un descanso ininterrumpido de cuatro días al final del año. Esta prolongada假期 se compone del fin de semana regular (sábado 6 y domingo 7), el asueto local por la fundación del municipio (lunes 7), y el feriado nacional por la Inmaculada Concepción (martes 8).

Este esquema de descanso ininterrumpido contrasta marcadamente con el resto del país, donde los empleados deberán regresar a sus actividades el miércoles 9 de diciembre. La distinción subraya la importancia de verificar las normativas locales, ya que el impacto en la movilidad y el consumo turístico será significativamente mayor en esa ciudad específica que en el ámbito nacional.

Contexto laboral y tensiones sindicales

Mientras el calendario oficial se consolida, el panorama laboral nacional enfrenta otras tensiones significativas en los últimos meses del año. La CGT (Confederación General del Trabajo) ha anunciado la convocatoria a un paro general antes del cierre anual. Esta medida de presión implica ceses de actividades parciales con una duración estimada de dos o tres horas por turno laboral.