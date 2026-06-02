Declaran culpable a una mujer por el asesinato de su pareja en San Agustín, Córdoba

María Belén Barreto fue declarada culpable de matar a Alexis Aubillan Marín en su hogar, donde vivían con su hijo de seis meses. La víctima había decidido separarse y temía por el bienestar del bebé.

Este lunes, tras un juicio que comenzó el 27 de abril de este año, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero declaró culpable a María Belén Barreto, de 31 años, por el asesinato de Alexis Aubillan Marín, de 24, ocurrido el 27 de diciembre de 2023.

El crimen tuvo lugar en la vivienda que ambos compartían en la calle Vélez Sarsfield de la localidad de San Agustín, provincia de Córdoba. Según el expediente, la víctima había decidido poner fin a la relación, pero expresaba temor por el bienestar de su hijo menor, de apenas seis meses de edad en ese momento, lo que generó un ambiente de tensión y conflicto previo al homicidio.

La familia del joven asesinado relató durante el proceso judicial que la relación entre Barreto y Alexis avanzó de manera acelerada y en un contexto de creciente aislamiento. Testigos y forenses describieron un patrón de manipulación y control ejercido por la acusada, así como un progresivo distanciamiento de las redes de apoyo del joven. El día del crimen, se produjo una discusión en la vivienda familiar que derivó en el ataque.

Los peritajes confirmaron que Alexis falleció a causa de heridas punzantes infligidas por Barreto. Tras el hecho, ella permaneció inicialmente en la casa con el bebé, mientras que las otras tres hijas que tenía de una relación anterior quedaron bajo la custodia de su padre biológico. El veredicto de culpabilidad se sustentó en pruebas testimoniales, médicas y periciales que demostraron la intención de la acusada y la ausencia de legítima defensa.

La sentencia, que aún no ha sido dictada en su totalidad, contempla un possible castigo severo dado la gravedad del delito y la condición de vulnerable de la víctima menor de edad involucrada. Este caso ha generado conmoción en la comunidad de San Agustín y ha puesto en evidencia una vez más las dinámicas de violencia de género en el ámbito de las relaciones íntimas con hijos en común.

La justicia cordobesa avanzó con celeridad en el proceso desde la apertura de la causa hasta la declaración de culpabilidad, destacando la coordinación entre el Ministerio Público y la defensa oficial. La familia de Alexis, representada por abogados particulares, expresó su satisfacción por el fallo aunque subrayó que nada devolverá la vida de su ser querido. Por su parte, la defensa de Barreto adelantó que apelará el veredicto.

En los próximos días se conocerá la pena exacta que deberá cumplir la condenada, que podría incluir años de prisión efectiva. Mientras tanto, el niño de seis meses permanece bajo la guarda provisional de sus abuelos paternos, en un plan de contención psicológica por el trauma vivido. Las autoridades recordaron la importancia de activar los protocolos de protección ante indicios de violencia familiar, especialmente cuando hay menores involucrados.

Este juicio se suma a otros casos resonantes de femicidios y crímenes de odio en Argentina, donde la justicia busca endurecer las penas y mejorar la respuesta institucional frente a la violencia machista. Aunque el proceso judicial concluyó con un veredicto de culpabilidad, el debate social sobre cómo prevenir estos hechos continúa abierto





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Córdoba Violencia De Género San Agustín Femicidio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marcelo Culotta asume la presidencia de San Lorenzo con la mira puesta en BoedoEl exvicepresidente y fundador de la agrupación propia, Marcelo Culotta, es elegido presidente de San Lorenzo hasta 2027 tras obtener el respaldo de más de 4.000 socios. En su discurso destacó la continuidad del proyecto deportivo y la gestión institucional, económica y deportiva, mientras se perfila el equipo que lo acompañará, incluyendo al vicepresidente Juan Manuel Campos y la prioridad de mantener al manager del fútbol profesional.

Read more »

El conmovedor mensaje de Darío Barassi tras visitar la tumba de su mamá en San JuanEl conductor recordó a Laura, quien murió en 2023. Además de un conmovedor mensaje, compartió una tierna postal familiar.

Read more »

San Lorenzo define su nueva estructura deportiva: Director Deportivo y primer encuentro con el técnicoEl club San Lorenzo avanza en la conformación de su nuevo gobierno, con la designación de un exjugador icónico como Director Deportivo y la inminente reunión entre las autoridades electas y el cuerpo técnico. El entrenador, con contrato hasta fin de año, espera las decisiones de la nueva conducción y prioriza un lugar para los juveniles, mientras el mercado de pases genera rumores.

Read more »

Ni Mendoza ni San Juan: la ruta del aceite de oliva en Buenos Aires, entre sierras y pueblos rurales cerca del mar, para pasar un fin de semanaEn el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a tan solo 500 kilómetros de CABA, y cerca del mar, hay varios pueblos rurales y fincas de olivos que ofrecen visitas guiadas, degustaciones y experiencias de olivoturismo para toda la familia.

Read more »