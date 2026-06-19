Declaraciones de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo reavivan el debate en la selección de Portugal

El mediocampista del PSG, Joao Neves, afirmó que Cristiano Ronaldo "no es diferente" al resto de sus compañeros en la selección portuguesa, lo que generó polémica en redes sociales. Las declaraciones, realizadas tras el debut de Portugal en el Mundial, fueron interpretadas por algunos como una crítica al capitán, mientras que otros las vieron como un llamado a la humildad colectiva. El contexto de la sequía goleadora de Ronaldo y la discreta actuación del equipo en el primer partido alimentaron las discusiones. El seleccionador respaldó públicamente a Ronaldo, pero el debate sobre su rol continúa.

El mediocampista del Paris Saint-Germain (PSG), Joao Neves , quien anotó el único gol de Portugal en su debut en el Mundial , ha generado una nueva polémica tras realizar unas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo .

Neves, al ser consultado sobre la influencia del capitán portugués dentro del grupo, afirmó: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros".

Estas palabras, lejos de apuntar a una crítica directa, buscaban resaltar el valor del colectivo por encima de cualquier individualidad en un equipo que aspira al título. Sin embargo, en el actual contexto de dudas futbolísticas y presión por resultados, el comentario fue interpretado por muchos aficionados como una minimización del legado y la importancia histórica de Ronaldo, quien atraviesa una extensa sequía goleadora en competencias internacionales de primer nivel, acumulando diez encuentros entre Mundiales y Eurocopas sin convertir.

A esto se suma la actuación discreta del delantero en el estreno mundialista y las críticas por la falta de contundencia ofensiva del equipo. Pese a la repercusión generada, la intención de Neves parece haber estado lejos de generar una confrontación interna, ya que previamente había reconocido todo lo que Ronaldo aportó a Portugal.

El testimonio del mediocampista se mezcló además con lafake news de Luzu TV sobre el asunto, que llegó a programas como El Chiringuito, amplificando el debate público. Finalmente, el seleccionador nacional respaldó públicamente a Cristiano, declarando que "no tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles", buscando cerrar cualquier discusión sobre su papel en la estructura del equipo





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