El Gobierno lanzó un nuevo régimen para la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. El formulario F.2711 es la herramienta central de este nuevo régimen.

La declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas se encuentra disponible en el portal de ARCA bajo el nombre 'Ganancias personas humanas - Portal integrado'.

El formulario F.2711 es la herramienta central del nuevo régimen que el Gobierno lanzó en el marco de la ley de impuestos. El manual recomienda revisar el detalle mes por mes antes de confirmar los totales. En cada uno de los módulos, hay un botón que muestra los montos agrupados por CUIT y permite descargar un archivo CSV con el detalle completo, útil para cruzar con la información que tenga el cliente.

Los ingresos en relación de dependencia y las jubilaciones no van en el Módulo 1, ya están precargados en el Módulo 2, cuarta categoría. Si aparecen en los egresos como deducciones de cuarta categoría, hay que restarlos con un ajuste negativo, porque esas deducciones migran automáticamente desde el SiRADIG al Módulo 3. En este módulo solo va la facturación de la CUIT del propio declarante.

Si hay participación en una sociedad de hecho, los gastos de esa sociedad van al Módulo 2, tercera categoría, no acá. Esa distribución tiene que ser total, ya que no pueden quedar ingresos sin asignar. Si el sistema avisa que la sumatoria difiere de los montos distribuidos previamente, se puede confirmar y continuar, siempre que los valores sean correctos.

Si en cambio el problema es que el monto del Módulo 1 estaba mal desde el inicio y debería ser menor, hay que volver atrás y corregirlo allí. Este módulo tiene dos sub-módulos: rentas de fuente argentina y rentas de fuente extranjera, cada uno dividido en las cuatro categorías. Los montos distribuidos al cerrar el Módulo 1 ya aparecen precargados. El Módulo 2 es donde se incluyen los ingresos en relación de dependencia y las jubilaciones.

Los ingresos en relación de dependencia y las jubilaciones no van en el Módulo 1, ya están precargados en el Módulo 2, cuarta categoría. Si aparecen en los egresos como deducciones de cuarta categoría, hay que restarlos con un ajuste negativo, porque esas deducciones migran automáticamente desde el SiRADIG al Módulo 3. En este módulo solo va la facturación de la CUIT del propio declarante.

Si hay participación en una sociedad de hecho, los gastos de esa sociedad van al Módulo 2, tercera categoría, no acá. Esa distribución tiene que ser total, ya que no pueden quedar ingresos sin asignar. Si el sistema avisa que la sumatoria difiere de los montos distribuidos previamente, se puede confirmar y continuar, siempre que los valores sean correctos.

Si en cambio el problema es que el monto del Módulo 1 estaba mal desde el inicio y debería ser menor, hay que volver atrás y corregirlo allí. El Módulo 3 es donde se incluyen los ingresos y gastos de la CUIT del propio declarante. Si hay participación en una sociedad de hecho, los gastos de esa sociedad van al Módulo 2, tercera categoría, no acá. Esa distribución tiene que ser total, ya que no pueden quedar ingresos sin asignar.

Si el sistema avisa que la sumatoria difiere de los montos distribuidos previamente, se puede confirmar y continuar, siempre que los valores sean correctos. Si en cambio el problema es que el monto del Módulo 1 estaba mal desde el inicio y debería ser menor, hay que volver atrás y corregirlo allí. El Módulo 4 es donde se incluyen los ingresos y gastos de las sociedades de hecho.

Si hay participación en una sociedad de hecho, los gastos de esa sociedad van al Módulo 2, tercera categoría, no acá. Esa distribución tiene que ser total, ya que no pueden quedar ingresos sin asignar. Si el sistema avisa que la sumatoria difiere de los montos distribuidos previamente, se puede confirmar y continuar, siempre que los valores sean correctos.

Si en cambio el problema es que el monto del Módulo 1 estaba mal desde el inicio y debería ser menor, hay que volver atrás y corregirlo allí





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