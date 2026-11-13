Décima Cena bajo las Estrellas en Córdoba celebra la Navidad con solidaridad

La Fundación Darte Argentina organiza su décima Cena bajo las estrellas en la Plaza San Martín de Córdoba el 23 de diciembre para apoyar a personas en situación de calle.

La Fundación Darte Argentina ha anunciado la organización de su décima edición de la Cena bajo las estrellas, un evento solidario centralizado en el Centro de la ciudad de Córdoba. Esta iniciativa tiene como objetivo principal celebrar la llegada de la Navidad compartiendo una cena especial con personas y familias que se encuentran en situación de calle o vulnerabilidad.

Detalles del Evento y Fecha de Celebración

La décima edición de este encuentro comunitario se llevará a cabo el 23 de diciembre. La actividad comenzará puntualmente a partir de las 21:00 horas y tendrá como escenario principal la Plaza San Martín, un espacio icónico del casco histórico de la ciudad.

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Organizadores y participantes buscan que esta noche sea una oportunidad para conectar con el otro, trascendiendo la simple entrega de recursos para fomentar un vínculo humano genuino durante la temporada decembrina.

Misión Humanitaria y Experiencia Prevista

Federico, referente de la Fundación Darte Argentina, ha destacado que la esencia de la cena bajo las estrellas va más allá de la distribución de alimentos. En diálogo con La Voz, ha explicado que el propósito fundamental es servir al otro y realizar una diferencia tangible en la vida de quien está sufriendo.

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"En la noche bajo las estrellas no repartimos comida, sino que nos encontramos con el otro", agregó el dirigente, enfatizando que el valor radica en el encuentro humano y la dignidad que se restaura mediante la compañía.

La sociedad local, con su apoyo constante, es la fuerza motriz que permite que esta tradición solidaria se mantenga viva año tras año, transformando una iniciativa local en un pilar de apoyo para los más desfavorecidos.

Historial de Asistencia y Metas Actuales

Los resultados de ediciones anteriores demuestran el crecimiento y la aceptación social de esta propuesta. En la edición pasada, asistieron más de 700 personas, y se lograron entregar mil raciones de comida a los asistentes.

Para esta nueva convocatoria, los organizadores han establecido una meta ambiciosa: superar la cifra registrada el año anterior, asegurando que más personas en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de una cena digna previa a las fiestas navideñas.

La capacidad de respuesta de la fundación dependerá en gran medida de la mobilización de la comunidad, tanto en términos de recursos materiales como de mano de obra voluntaria disponible para atender la creciente demanda.

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Llamado a la Participación Ciudadana

La Fundación Darte invita a vecinos, empresas e instituciones a sumarse activamente en esta nueva edición. Las personas interesadas pueden colaborar de dos maneras principales: convirtiéndose en voluntarios activos o realizando donaciones que faciliten la logística del evento.

En la última edición, participaron más de setenta voluntarios que trabajaron incansablemente para organizar y servir la cena. Este grupo de colaboradores es esencial para garantizar el éxito operativo de la jornada.

Los interesados en colaborar pueden contactar directamente a la organización a través del número de WhatsApp 351-2372-971. También se puede enviar un mensaje escrito para coordinar detalles de participación o entrega de donaciones.

"La sociedad con su ayuda es la que nos permite que esto se siga haciendo año a año", comentó Federico al recordar la importancia del tejido social. La iniciativa busca transmitir un mensaje claro: todos están invitados a ser parte de esta acción solidaria y a contribuir al bienestar de sus semejantes.

Al mismo tiempo, desde la fundación hay un llamado a reflexionar sobre la empatía y la acción concreta, para poder hacer la diferencia con aquél que está sufriendo en las calles de Córdoba durante estas fechas significativas para la tradición navideña.