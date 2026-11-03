Debut del primer ETF argentino MERV impulsa la liquidez del mercado de capitales

Galicia Asset Management lanza el primer ETF local replicando el Merval para aumentar la liquidez del mercado, con proyecciones de 500.000 millones de pesos a corto plazo y visión global.

El primer Exchange Traded Fund (ETF) argentino, diseñado para replicar el comportamiento del índice Merval, inició sus operaciones este martes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Este lanzamiento representa un hito fundamental en la estructura financiera nacional, marcado como el punto de partida para la implementación de nuevos instrumentos financieros destinados a expandir el tamaño y mejorar la liquidez del mercado de capitales local.

La gestión de este nuevo producto financiero está a cargo de Galicia Asset Management, una entidad líder en el sector que ha sido clave en la estructuración de esta herramienta innovadora. Por su parte, BYMA, la entidad operador del mercado bursátil, ha anticipado que el volumen negociado bajo este instrumento podría alcanzar los 500.000 millones de pesos en un horizonte de seis a doce meses, asumiendo un escenario económico conservador y realista.

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Detalles del ETF y su mecanismo de funcionamiento

El instrumento financiero ha sido oficialmente denominado gForce MSCI Merval FCIA ETF y se ha comenzado a negociar en el mercado bursátil utilizando el código ticker MERV. Su objetivo principal es replicar fielmente el desempeño del índice MSCI Merval, lo que permite a los participantes del mercado acceder, mediante una única y sencilla operación de compra o venta, a una cartera diversificada que incluye las 19 acciones más líquidas y relevantes del país.

Detrás de este lanzamiento se esconde una estrategia financiera más ambiciosa que busca posicionar al ETF como una puerta de entrada accesible tanto para los inversores minoristas como para grandes entidades institucionales en el futuro. La intención es que este producto sirva como base para construir una familia completa de nuevos instrumentos financieros que diversifiquen la oferta disponible para el inversionista argentino.

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Proyecciones de capitalización y regulación

Darío Hallac, head de Galicia Asset Management, presentó dos escenarios de proyección financiera detallados en una conferencia con medios especializados. El escenario base y conservador estima una capitalización de 500.000 millones de pesos para el período de 6 a 12 meses siguientes. La segunda proyección es mucho más optimista, apuntando a una multiplicación de ese volumen, pudiendo llegar al doble, triple o incluso cuádruple de la cifra inicial según la absorción de la demanda.

Esta cifra de capitalización no se considera un techo máximo, sino un piso mínimo dentro de las estimaciones de los gestores. La creación de este volumen no implica una desviación de capitales hacia otros activos, sino que representa un flujo de dinero adicional que se suma al mercado existente, incrementando su profundidad y volumen total sin restar liquidez a las acciones tradicionales.

Impulso regulatorio y expansión del mercado

El lanzamiento del MERV constituye el primer resultado tangible de la nueva normativa que habilitó la creación de ETFs en el país. La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó en mayo del año en curso el marco regulatorio necesario para permitir la emisión de estos instrumentos, tanto a través de fondos comunes de inversión como mediante certificados de participación en depósitos (CEVA ETP).

Federico Alcalde Bessia, Managing Director Markets de Galicia, confirmó su certeza sobre la llegada de nuevos productos, asegurando que "van a venir otros productos" en el corto plazo. La regulación actual autoriza principalmente ETFs pasivos que replican índices generales, pero la industria espera que la CNV amplíe el menú para incluir fondos sectoriales, como los de energía o banca.

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Impacto en inversores y liquidez futura

Actualmente, el acceso a este instrumento está disponible para inversores minoristas, mientras que la normativa impide que los fondos comunes de inversión abiertos y otras entidades institucionales operen con él. Sin embargo, los gestores están trabajando conjuntamente con la CNV para modificar la regulación y permitir el ingreso de estos grandes actores, cuya presencia en el mercado internacional de ETFs es fundamental para la estabilidad y profundidad de los mercados.

Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, destacó el potencial del activo para convertirse en un referente de liquidez y arbitraje. Al funcionar como un activo de alta liquidez, el ETF podría transformarse en un precio de referencia para el mercado accionario argentino, facilitando estrategias de inversión y estableciendo puntos de anclaje para instrumentos con menor volumen de negociación, consolidando así una nueva industria financiera en el país.