La ciudad húngara de Debrecen, un emblema del ascenso y declive del gobierno de Viktor Orban, enfrenta las consecuencias de un modelo de desarrollo impulsado por la industria automotriz y las inversiones extranjeras, revelando problemas ambientales, sociales y económicos que amenazan el futuro del país.

DEBRECEN , Hungría .– Debrecen , una ciudad de 200.000 habitantes ubicada junto a la frontera con Rumania, se perfila en la historia como un símbolo de los altibajos del régimen de Viktor Orban .

El primer ministro, al frente del gobierno durante 16 años, se enfrenta a la posibilidad de perder el poder en las próximas elecciones, repudiado por una mayoría de electores que lo acusan de instaurar una autocracia institucional, un sistema de corrupción sin precedentes en la historia moderna del país, llevar al país a la ruina económica y, lo que es más crucial, traicionar a la Unión Europea (UE) para actuar como un peón al servicio de Rusia en el escenario geopolítico internacional. Hace pocos años, la segunda ciudad más grande del país era un bastión clave del partido gobernante Fidesz. Tras la llegada de Orban al poder y las generosas inyecciones de fondos públicos desde 2010, Debrecen dejó atrás su reputación de ciudad provinciana, aburrida y descuidada, para transformarse en un modelo de desarrollo y prosperidad. Su centro se mostraba impecable, con edificios de aspecto inmaculado, calles limpias, ciclovías, tranvías de última generación, plazas con áreas de juego para niños y una envidiable atmósfera de seguridad. Este cambio radical, a 220 kilómetros de Budapest, la capital húngara, que antes era uno de los países más pobres y rezagados de Europa, era el resultado visible de la bonanza artificial impulsada por la creación de un parque industrial de 1500 hectáreas en la zona de Mikepercs, diseñado por Orban para convertirla en una especie de Detroit europeo del automóvil eléctrico para 2030, a través de generosas exenciones impositivas. A partir de 2015, las principales marcas alemanas de lujo, Audi y Mercedes, establecieron sus plantas de ensamblaje, seguidas por una inversión de 2000 millones de euros de BMW. La presencia de estos gigantes atrajo a numerosos inversores a Mikepercs para instalar fábricas de baterías eléctricas, autopartes, neumáticos, y plantas de procesamiento de materias primas y metales raros, esenciales para la creciente industria de la movilidad eléctrica. En pocos años, Hungría construyó un espejismo industrial sin precedentes, con la proliferación de factorías, la promesa de crear 9000 empleos directos y una lluvia de inversiones por 24.000 millones de euros. La burbuja estalló con la llegada de Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), el gigante chino, que invirtió 7300 millones de dólares para financiar, en tiempo récord, la construcción de la mayor fábrica de baterías eléctricas de Europa. La factoría, proyectada para tener tres unidades de producción, estaba diseñada para satisfacer la demanda de dos millones de baterías de iones de litio al año, un nivel inalcanzable para cualquier otra empresa europea. El problema radicaba en que la utopía industrial orquestada por el gobierno de Orban pasó por alto dos detalles críticos: primero, la fabricación de baterías eléctricas consume cantidades ingentes de agua y energía. Además, los habitantes comenzaron a percibir que los métodos empleados por CATL generaban vertidos peligrosos de residuos tóxicos en el suelo, que eventualmente contaminarían los acuíferos. “En otras palabras, estábamos creando una contaminación ambiental que perduraría por siglos”, recuerda el ingeniero Gabor Bogos, de 42 años, quien se sintió alarmado al conocer la magnitud del proyecto. Sus temores se confirmaron durante la sequía del verano de 2026, que secó el lago que irrigaba las plantaciones vecinas y puso en evidencia la gravedad de la contaminación. Para justificar la creación de nuevas zonas industriales, una política conocida como 'Orbanomics', el gobierno argumentaba que permitiría a los jóvenes permanecer en el país y combatir la “fuga de cerebros” que estaba afectando a la nación. “Es falso”, replica Dora Gyorffy, profesora de economía en la Universidad Corvinus de Budapest. “La juventud emigra, asustada por la falta de democracia y la ausencia de perspectivas”, explica. Sin embargo, el incidente más grave fue la llegada de grandes contingentes de mano de obra extranjera, principalmente de China y Filipinas. Desde una perspectiva política, esta oleada migratoria destruyó de un plumazo toda la estrategia que Orban había desarrollado desde 2005, cuando aún estaba en la oposición, de proteger la pureza de la sangre y las convicciones religiosas de los 10 millones de húngaros. La entrada de “trabajadores extranjeros invitados” socavaba el compromiso de ofrecer “trabajo bien remunerado” a todos los residentes de la región de Debrecen





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