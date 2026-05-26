Deborah Martin, una emprendedora con velas culinarias y colaboraciones en la gastronomía

Deborah Martin, una emprendedora de 40 años, comenzó a crear velas artesanales de estilo culinario después de quedar sin empleo y tener que reinventarse. Sus creaciones con formas de cerezas, frutillas, limones, tomates reliquia, espárragos, alcauciles, quesos y hasta un pancito mignon causaron sensación en el mundo foodie. Además, colaboró con Lía La Cope para lanzar un pastelito y desarrolló una variedad de productos para la panadería y la gastronomía.

A veces las ideas más creativas no surgen de un plan, sino de un sacudón en la vida . A fines del 2024, Deborah Martin, de 40 años, se quedó sin empleo y tuvo que reinventarse.

"Llevaba años de inestabilidad en el mundo audiovisual y de un día para el otro me quedé sin trabajo. La urgencia muchas veces es un motor. No tenía mucho margen para sostenerme a mí y a mi hijo, así que necesitaba armar algo propio y rápido", rememora. Un día, en el calor de su hogar, comenzó a darle forma a unas delicadas velas artesanales de estilo culinario.

Sin imaginarlo, sus creaciones con formas de cerezas, frutillas, limones, tomates reliquia, espárragos, alcauciles, quesos y hasta un pancito mignon causaron sensación en el mundo foodieLa icónica vela cereza, la primera de las creaciones, el puntapié inicial del emprendimientoHasta entonces, la vida de Deborah siempre estuvo ligada a la imagen y al sonido. Es una apasionada por los materiales, los procesos y los trucos detrás de escena.

"Durante mis años en publicidad trabajé muy de cerca con utileros y sus mil trucos para lograr piezas que simulen ser otra cosa, como el hielo de los comerciales hecho con silicona. Esa experiencia fue clave", reconoce la emprendedora. Ese universo, donde todo puede parecer otra cosa, terminó siendo la semilla del nuevo proyecto.

Sin imaginarlo, sus creaciones con formas de cerezas, frutillas, limones, tomates reliquia, espárragos, alcauciles, quesos y hasta un pancito mignon causaron sensación en el mundo foodieLos tomates son otras de las propuestas que sorprendieron en el universo gatronómicoEl primer disparador llegó casi como un juego. Una amiga gastronómica, Agustina Santiago, le dijo que en pastelería ya no sabía qué inventar para decorar tortas y"Siempre me interesó la estética en la comida, la idea de que comer también es mirar.

No como platos sin color; la comida marrón no me atrae. Soy fanática de las tortas, así que imaginar esas primeras fotos fue natural. , cuenta sobre los primeros pasos del emprendimiento al que llamó "Fulgor". Ricardo Pristupluk Lo más curioso de esta historia es que nunca en su vida había realizado una vela.

"Y creo que fue lo más divertido", admite, entre risas. La cereza fue su primera creación, y aunque hoy sea su producto estrella, tuvo decenas de versiones fallidas. Probó con cera de soja, pero no funcionaba: se derretía rápidamente sobre la torta.la cera de abeja una respuesta positiva.

"Solidifica más rápido, no se mezcla con la comida y tiene mayor durabilidad", detalla . El proceso de los moldes, fue el tramo más complejo de la producción. Sin experiencia previa, recurrió a pruebas, tutoriales y fórmulas de internet que muchas veces fallaban.

"En este caso la vela está modelada a partir de cerezas reales, por lo que el proceso tuvo algo de estacional: tuve que esperar a encontrar fruta linda y del tamaño justo. Recorrí proveedores y mercados. Fue casi un trabajo de scouting", dice. Con el tiempo, encontró proveedores y oficios transmitidos de mano en mano.

Hoy valora muchísimo esa sabiduría. Luego, llegaron las velas con aroma real como el limón y la mandarina. También desarrolló los gajos de dicha fruta, naranjas y frutillas (otra favorita de las tortas de cumpleaños). Más tarde, llegó el turno de los tomates reliquia y otras verduras: alcaucil, espárragos, berenjenas, morrones, pimientos y pepinos, entre otros.

Con las frutas y verduras consolidadas, Deborah continúo explorando su imaginación y se le ocurrió comenzar conSu primera colaboración fue junto a Lía La Cope: para una fecha Patria lanzaron el pastelito (de edición limitada).

"A partir de esa experiencia empecé a pensar en la comida como un elemento de identidad. No es lo mismo un pastelito argentino que un fatay árabe: cada forma, cada receta, cuenta algo distinto", considera. Después llegó el turno de la empanada de carne y el pan mignon, un ícono de la panadería nacional.

"Esta es una vela que roza el absurdo: la podés camuflar en una panera y pasa desapercibida. Hay un juego constante entre lo real y la representación", cuenta. En esta misma línea, desarrolló una porción de queso criollo que resultó un éxito y un mini sifón de soda, un clásico de la mesa de los argentinos. Una las últimas novedades fueron las pastas italianas: con forma de farfalle, rigatoni, fussili y penne..

"Me encanta lo tano, tan nuestro. Los fideos siempre traen algo de la infancia", considera. Ese juego también se extiende al olfato, aunque con cuidado. Por ahora, solo algunas piezas llevan aroma.

"Sería gracioso aromatizar una empanada, pero no quisiera tener olor a comida en el living todo los días", dice entre risas. En la mayoría de los casos, prefiere respetar el perfume natural de la cera de abeja con sus notas suaves a miel





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